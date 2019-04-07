【逃犯條例】法政匯思：限處理3年或以上罪行保障不大 　

社民連今日（7日）於銅鑼灣駱克道行人專用區，舉行針對《逃犯條例》修訂的街頭論壇，嘉賓包括法政匯思召集人李安然、支聯會秘書李卓人及社民連副主席黃浩銘等。 法政匯思召集人李安然指，現時雖列明只可處理判監超過3年的罪行，惟他提醒門檻實情不是太高。他又指，內地隨時可改變刑罰時間，「你今日以為不需要引渡，他日可能喺你唔知情況下都會引渡。」

法政匯思召集人李安然（中）指，現時雖列明只可處理判監超過3年的罪行，惟其提醒門檻實情不是太高。（黃詠榆攝）

法政匯思召集人李安然於論壇上指，逃犯條例一旦通過，只要於內地提供的表面證據成立，嫌疑犯即可被引渡至內地，並不能於香港法院進行辯駁。李解釋，此舉是出於兩地審訊會對被檢控者不公、另一方面避免浪費香港法庭資源、時間。

李又指，現時雖列明只可處理判監3年或以上的罪行，惟其指3年的保障非想像之中大，因門檻實情不是太高。另外，他指內地隨時可改變法律的刑罰時間，強調「你今日以為不需要引渡，他日可能喺你唔知情況下都會引渡。」

至於針對加設追溯期，李認為只是「表面上有保障，實際沒改變」，因背後問題如公平審訴仍未處理。

支聯會秘書李卓人（右）形容，逃犯條例「仲得人驚過廿三條」。（黃詠榆攝）

支聯會秘書李卓人形容，逃犯條例「仲得人驚過廿三條，廿三條都要喺香港告、受審，但呢條係喺大陸法庭審。」他以「銘記八酒六四」白酒案為例，指當中4名維權人士於2016年被拘捕，在未審訊前已被拘留近三年，近日更被內地控以尋釁滋事罪。

他指，修例通過與否其中一關鍵在於商界代表，因立法會內不少代表來自商界。李提到，民主派於立法會中「從來唔夠票」，但以2003年反廿三條立法遊行為例，五十萬人上街，「有足夠壓力，絕對可以推翻」，勉勵港人不要過早放棄，「自毀長城」。

社民連副主席黃浩銘（右）直斥政府修例做法「鬼鬼祟祟」。（黃詠榆攝）

社民連副主席黃浩銘則指，香港有法治，反問「為何要將嫌疑犯引渡去冇公平審訴嘅地方？」另外，黃指以往討論逃犯移交需立法會審議，經行政、司法、立法「三部曲」，但修例後只需特首秘密授權便可進行移交，除台灣外又將適用法例範圍擴展至大陸、澳門，直斥政府做法「鬼鬼祟祟」。

民陣召集人岑子杰批評，港府只是在消費陳同佳一 案，認為有不少做法可減低政治分岐，如設日落條款、一次性移交、只針對台灣等，惟港府仍堅持修改整條條例。岑指，未來民陣會繼續以遊行、聯署，表達港人聲音。

有市民於席上表達對修例的憂慮，並直斥行政長官林鄭月娥漠視反對聲音，一意孤行。該名市民指，希望大眾走出來，表達反對聲音，並於立法會內奪回自主權。另外，這位市民又批評律政司司長其身不正，並不相信她能做好把關工作。