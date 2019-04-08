【丁權覆核案】鄉議局：判決對原居民影響不大　可繼續申請建丁屋

長洲居民郭卓堅4年前入稟高等法院申請司法覆核，質疑丁權並非新界原居民傳統權益。高等法院今早（8日）頒下判詞，裁定郭卓堅勝訴。鄉議局代表認為判辭並非太差，亦無影響現時原居民現時在自己土地建屋的權益。鄉議局下午將召開持別會議會，討論判辭及跟進下一步行動。

高等法院就首宗挑戰丁權的司法覆核案，裁定申請人部分勝訴，原居民在私人土地上行使丁權是合法傳統權益。（資料圖片）

鄉議局副主席林偉強表示，今日（8日）高等法院判決不應用贏或輸來評論，但對丁屋政策可以說是有個了結。他認為判辭對鄉議局並非太差，亦無影響現時原居民的權益，即原居民仍用根據《基本法》第40條，在自己的土地上申請建屋。鄉議局今日下午2時將召開持別會議，討論判辭及跟進下一步行動。

鄉議局當然執委林國昌亦對判辭感到欣慰，他稱決判對原居民影響不大，原居民可以繼續申請興建丁屋，「以往合法，現在合法，將來亦合法。」他又指，今次案件困難，不易判，稱讚法官判決合理，「當法官是正確」。他又指，過往丁權政策經常受到批評，本案裁決掃除原居民的疑慮，以及其他們的批評，令他們的權利在法理上得到確立。

對於法官裁定丁權在「私人土地契約」和「土地交換」上，不屬傳統權益。林國昌稱已經有很少原居民用該兩種方法申請建屋。

▼圖解丁權覆核案來龍去脈▼