G.E.M.入稟反告經理人　指被迫參與不合法活動　求取回作品版權等

鄧紫棋（G.E.M.）早前遭經理人公司蜂鳥音樂入稟控告，蜂鳥音樂指鄧破壞合約，令蜂鳥音樂損失逾1.2億元。鄧日前入稟反控告蜂鳥和其CEO張丹等人，指他們在期內作不法行為，並逼她參與，又在未得其同意下在中港把她的名字註冊，因而要求法庭頒令簽訂的合約已完結。並要求取回音樂作品版權、商標和YouTube頻道控制權，鄧並要求經埋人公司等，因鄧的損失而作出賠償。

G.E.M.鄧詩穎(鄧紫棋原名)入稟反告蜂鳥音樂等。（資料圖片）

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原告為鄧詩穎(鄧紫棋原名)，被告為蜂鳥音樂有限公司、張丹、蜂鳥音樂的相關公司Bernard Groinig（又名LUPO）、李蕊。

指被告涉不法活動迫G.E.M.參與

入稟狀指，鄧紫棋於2007年和2011年與蜂鳥音樂簽訂合約，包括獨家經理人合約。惟蜂鳥於2014年3月，迫使鄧紫棋簽訂新的經理人合約，為期5年，至本年3月完結。此外，因蜂鳥音樂作出虛假陳述，令鄧簽下作曲人和歌手合約。

鄧又指多名被告從事不合法的活動，逼使鄧參與。雖然合約於2019年3月完結，惟被告仍接下完結後的工作，並嘗試強迫她在合約結束後繼續表演。

要歌手負擔宣傳費用

此外，被告處理鄧的事業時，損害鄧的利益和聲譽。被告又不當地把鄧的收入給予第三者，並就開支分擔作虛假陳述，誤導及有違行內一貫做法，令歌手要負擔自己的宣傳費用。

鄧續指，被告的虛假陳述下，她就此自2017至2018年舉行的「G.E.M. Queen of Hearts世界巡迴演唱會」，支付484多萬元的費用。被告擅自從她的收入中扣除，並拒絕支付酬金予鄧。

未得同意註冊其名字商標

此外，被告又在在未得到鄧同意下，在香港和內地註冊G.E.M.或鄧紫棋的商標，又更改她的YouTube頻道GEMblog的登入密碼。

鄧於本年3月7日以書面通知蜂鳥音樂，對方違反合約，因此合約應終止。鄧除要求法庭頒令涉案合約無效，亦要求禁制被告人向第三者聲稱合約仍然有效，蜂鳥仍為其經理人，以及阻止她與其他人簽約。此外，鄧亦要求將她創作的音樂作品版權和涉案商標，從被告轉移給她，而被告亦披露頻道的登入名稱和密碼。

案件編號：HCA600/2019