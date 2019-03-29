G.E.M.鄧紫棋回應蜂鳥入稟控違約　誓言絕不退縮：法庭見！

G.E.M. 鄧紫棋自出道以嚟一直同經理人公司「蜂鳥音樂」合作，但早前G.E.M.發聲明宣佈解約，仲以千字文哭訴「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了」，並暗指曾受不公對待。 3月28日蜂鳥音樂正式入稟高等法院，並於社交網站發聲明向G.E.M.反擊﹗對於前經理人公司開展法律行動，G.E.M.喺29號下午回應《香港01》查詢時表示：「這一次我會勇敢面對，絕不退縮，法庭見﹗」

GEM同張丹合作多年，估唔到最後決裂更鬧上法庭。（鄧紫棋IG）

G.E.M.於3月28日喺IG宣佈，放棄使用10年、超過100萬訂閱、總觀看次數破10億嘅Youtube頻道另開新帳戶，並揚言「讓我人生的上一章結束於10億，從今是新一頁的開始！」，決心同過去說再見。但合約糾紛依家先正式揭幕，蜂鳥音樂27號先上載G.E.M.作曲作詞嘅新歌《突然之間》官方MV，28號再上載聲明並正式入稟高等法院。

雖然G.E.M.單方面鮮約，但蜂鳥坐擁佢合約期內所有音樂版權，27號更上載新歌官方MV。（蜂鳥音樂Facebook）

入稟狀中亦寫明，G.E.M.同蜂鳥於2017年續約5年，合約期至2022年，依家G.E.M.單方面解約，估計每年令公司損失達4000萬，三年合共損失超過1.2億，另外要支付二百多萬取消巡迴演唱會嘅費用，要求法庭頒令合約仍然有效及向G.E.M.索償。

蜂鳥音樂上載律師信，表明同G.E.M.合約期至2022年，呢段期間G.E.M.製作或與G.E.M.合作製作嘅任何音樂作品及錄製版權，都屬佢地所有。（蜂鳥音樂Facebook）

就蜂鳥音樂正式展開法律行動，G.E.M.亦毫不示弱，於29號下午回應《香港01》查詢時表示：「很多法律上的事情我不便說太多。我只能在此確切地說，真相是蜂鳥CEO在2014年3月底亦即「我是歌手」總決賽大約一星期前，要求我必須續約否則不讓我參加決賽。而且，現在是對方違反經紀人合約在先，另外歌手及作曲人合約亦已在昨天正式到期，因為合約上寫明五年期限是從簽約當日生效。日後大家就會看到事實的全部。總之，我會繼續用GEM這個屬於我的名字，繼續唱我的歌，做好我自己的音樂。鄧紫棋還是鄧紫棋！我相信公義，所以這一次我會勇敢面對，絕不退縮，法庭見！」