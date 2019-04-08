民航處總部月底舉辦開放日　公眾可參觀空管人員訓練系統

為響應康文署主辦的「2019香港科學節」，民航處將於4月25至27日，舉行總部開放日，冀增加公眾對航空業的認識和興趣。民航處表示，屆時公眾可參觀專門訓練空管人員、可模擬機場空管指揮塔真實環境的塔台模擬器。

民航處4月25至27日舉行總部開放日，期間會開放專門用來為航空交通管制主任提供模擬訓練的塔台模擬器，讓公眾入內參觀。（政府新聞處圖片）

民航處表示，開放日將透過導賞團、講座和展示總部設施等活動，增進公眾對航空業和相關科技的認識和興趣。為配合科學節主題，民航處將開放塔台模擬器，該模擬器利用360度電子屏幕，模擬機場空管指揮塔內的真實環境，專門為航空交通管制主任（空管人員）提供塔台模擬訓練。

民航處又稱，會設攤位展示模擬數碼指揮塔設施及互動的工作席位，讓公眾仿如空管人員置身指揮塔，監察航班升降的真實情況。民航處指，數碼指揮塔設施透過高解像度監察攝影機，為空管人員提供機場飛行區的全景，清楚顯示機場跑道，以及滑行道上的航機和車輛的實時活動狀況。

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開放日費用全免

除了上述活動，民航處指公眾可參觀位於民航處總部的航空教育徑，會有民航處人員講解香港民航歷史、航空保安和航空交通管制的工作等。另外，開放日設有多場講座，介紹關於航空業運作和科技的題材，例如航空交通管理系統的演變，和衞星導航着陸程序等。

開放日將於4月25至27日，一連三日舉行，費用全免，不過公眾需於4月18日或之前報名，活動名額先到先得，詳情可查閱民航處網頁。