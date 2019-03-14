【埃航空難】民航處被轟遲頒禁飛令　工程師學會撐決定謹慎

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）周日（10日）發生的空難，是波音737 MAX 8客機五個月內第二宗嚴重空難。中國及歐洲隨即發禁飛令，惟香港民航處直至昨日（13日）傍晚才臨時禁止所有波音B737 MAX型號進出或飛越香港，被部分議員轟「禁得太遲」。香港工程師學會代表今日出席港台節目時則不認同民航處反應慢，指決定謹慎，符合國際慣例。 波音737 MAX客機先後發生兩宗嚴重意外，導致共346人死亡；周日的意外中死者包括在聯合國工作的港人曾成毅。波音公司今日（14日）表示，向美國聯邦航空管理局（FAA）建議停飛全球371架737 MAX客機。

譚文豪批評民航處反應太慢。（資料圖片）

中國民用航空局在周一（11日）已下令，強制禁止國內的航空公司停飛波音737 MAX客機。本港則在昨傍晚6時起才臨時禁止所有波音B737 MAX型號進出或飛越香港，被批反應太慢。

公民黨立法會議員、民航機師譚文豪表示支持民航處決定，但認為處方反應慢了一日，「處方的理由是無本地註冊的737 MAX客機，但處方明明有權利禁飛任何一款飛機。」

不過，香港工程師學會航空分部發言人詹永年則認為，今次民航處的處理手法是謹慎。他表示，在國際民用航空組織（ICAO）的慣例下，客機的停飛決定是設計國的民航局作最終定論，即美國聯邦航空管理局FAA，世界上無地方較FAA對客機具了解，直到有證據先停飛，「理論上是FAA決定了，全世界也要停飛」。

兩宗意外相似 或與MCAS系統失效有關

估計意外原因為何？詹永年坦言，意外不會是單一原因所造成，已找到客機黑盒，外國當局正分析讀數以及衛星數據。但他解釋，根據去年印尼獅子航空（Lion Air）的初步調查結果顯示，原因或與MCAS系統失效有關；MCAS系統設計是當機頭過高，令攻角太大，系統便會自動降低機頭，以防飛機因氣壓問題失去動力。

他表示，737 MAX的賣點是非常省油，因為應用了新的引擎，惟引擎要安裝在機頭，使737 MAX的機頭容易升高，故要應用MCAS系統。

譚文豪直指，波音在去年獅航的意外後才發新的飛行手冊，質疑MCAS系統或引用錯誤數據。他強調，飛機自動駕駛並非外界所想用按下一個按鈕便可以解除系統，「其實兩次意外都可見，飛機的機頭向下後再抬頭，然後再次向下致墜機！兩次意外十分相似。」