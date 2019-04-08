【交通補貼】一名港鐵職員涉呃補貼　警方正調查事件

政府今年推出公共交通費用補貼計劃，市民自2月16日起，可取得上一個月的交通補貼。運輸及房屋局回覆立法會議員的財政預算案書面問題時透露，自計劃實施以來，有1宗涉嫌欺詐的案件，涉及公共運輸營辦商的職員，警方正調查事件。 港鐵發言人承認，今年二月留意到機場快綫車票售賣紀錄有不尋常的地方，經調查後懷疑有個別車站職員未有遵從既定票務程序出售車票，可能涉及使用不適當方法企圖領取「公共交通費用補貼」，已即時展開內部跟進，並已向警方報案。 另外，運房局指，1、2月的補貼金額合共約3.067億元，每名市民平均可領取約71元補貼，平均每月約有215萬名市民受惠。

運房局表示，自計劃實施，有1宗涉嫌欺詐案件，當中與公共運輸營辦商的職員有關。（資料圖片）

經民聯立法會議員劉業強問到，有否發現濫用補貼計劃的個案。運房局回答表示，自計劃實施，有1宗涉嫌欺詐案件，當中與公共運輸營辦商的職員有關，而該案亦已向警方舉報，警方正在調查。

港鐵發言人指，一直有嚴謹的售票及監察機制，今年二月留意到機場快綫車票售賣紀錄有不尋常的地方，經調查後，懷疑有個別車站職員未有遵從既定票務程序出售車票，可能涉及使用不適當方法企圖領取「公共交通費用補貼」。發言人重申，十分重視今次事件，已即時展開內部跟進，並已向警方報案。

據了解，涉事職員已離職。

港鐵又指，今次是在恆常監察中發現事件，反映監管系統有效發揮作用，亦不時提醒所有同事，需要嚴格遵守票務程序，並強調同事必須遵守公司的工作指引及守則。

運房局又指，為確保公帑運用得宜，並減少濫用情況，每個公共運輸營辦商，均須制定審計準則，加強內部監控。另外，運輸署又會審核營辦商提交的營運資料，以及核對八達通收費系統的交易記錄等。

每名市民平均領取約71元補貼

補貼計劃今年1月1日推行，多名議員關注其實施情況。根據市民1、2月的實際公共交通開支計算，運房局指，補貼金額分別為約1.857億元，及約1.209億元，合共約3.067億元，每名市民平均可領取約71元補貼，平均每月約有215萬名市民受惠。

運房局指，1、2月的補貼金額分別為約1.857億元，及約1.209億元，合共約3.067億元。（資料圖片）

運房局又指，截至3月7日，47%市民在在7-Eleven便利店、OK便利店及惠康超級市場領取補貼；46%市民在各個港鐵站、輕鐵客務中心、指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處內設置的補貼領取站領取補貼；6%市民經八達通手機應用程式領取補貼，餘下1%市民經八達通服務站領取補貼。

至於補貼計劃的開支，運房局表示，在2019至20年度的預算補貼金額為23億元，而實施補貼計劃的預算經常行政費用為6,880萬元，當中今年1至3月的預算經常行政費用（扣除預算補貼金額）為1,160萬元。

局方又稱，補貼計劃涉及15名職員人手，當中包括總運輸主任、高級庫務會計師、二級會計主任各1名；5名高級運輸主任、2名一級運輸主任、3名二級運輸主任、2名庫務會計師。