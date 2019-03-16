【交通補貼】再推10元現金券　7仔改條款限購　OK乜都得暗寸對手

政府公共交通費用補貼計劃今年1月1日起實施，繼市民於上月16日起可領取首月交通補貼後，市民今（16日）又可以於全港超過1800個地點，領取2月份的公共交通費用補貼。 兩大便利店繼續推出優惠，市民只要到旗下分店領取交通補貼，能夠領取額外獲得10元現金券，惟相關條款及領取日期較上月有輕微修改，市民須注意條款細則使用。

兩大便利店繼上月後推出優惠，本月再次推出同樣優惠吸引市民到旗下分店領取交通補貼，惟相關細節有所更改。（OK便利店、7-Eleven 官方fb）

市民於今日（16日）起，可透過八達通於港鐵站、輕鐵客務中心及便利店等超過1800個地點領取津貼。其中可領取地點7-Eleven及OK便利店，繼續推出10元現金券優惠吸引市民到旗下分店領取交通補貼。市民只需向收銀員表示，欲領取公共交通費用補貼，並拍八達通便能領取優惠。而現金券同樣是以收據形式列印，且是以2張5元現金券形式送出，每次只限換領一次。

惟現金券使用方式，7-Eleven本月的現金券只限於購買麵包、甜品及快餐類產品，同樣每消費滿15元才能使用現金券，與上月購物不包括購買香煙及其他服務項目有所不同，而使用期限為本月16日至29日。

至於OK便利店使用現金券購買的物品，則未有更改條款，同樣是香煙及服務項目外，兩張5元的現金券可購買飲品、食物及其他產品，而使用期限為本月16日至下月3日。故市民倘要使用優惠券，謹記須參閱券上細則。

兩大便利店繼續推出10元現金券優惠，以吸引市民到旗下分店領取交通補貼。（讀者提供）

↓↓詳細參閱兩大便利店條款細則↓↓

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↓↓領取方法可按下圖了解↓↓

↓↓領取補貼地點↓↓：

-各個港鐵站和輕鐵客務中心

-指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處 (可按下圖查閱)

-任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場

-八達通手機應用程式

-八達通服務站