天文台過去五年接88宗「UFO」報告　西貢區最多

不時有市民報稱目擊不明飛行物體(UFO)，但至今一直未有科學實證。天文台書面回覆立法會特別財委會的議員提問時，披露於過去五年共接獲88宗市民目擊不明飛行物體的報告，當中西貢區最多，有9宗。若按時段計算，晚間6時至7時59分是高峰，有19宗；但亦有市民於下午時分報稱目擊UFO。

天文台於過去5年，接獲88宗市民目擊不明飛行物體報告。（視覺中國）

據天文台提交的文件，去年共接獲24宗市民目擊不同飛行物體的報告，較前年的14宗大增逾七成。而由2014至18年間，天文台累計接獲88宗相關報告，撇除市民報告時未有說明的地區，西貢區是「旺區」，有9宗；其次是荃灣，有8宗。黃大仙和大埔最少，各有1宗。

由2014至18年間，天文台累計接獲88宗市民目擊不同飛行物體的報告。（立法會文件）

下午亦有人報稱目擊UFO

出沒時段方面，撇除沒有說明時間的報告，晚上6時至7時59分最多，有19宗，下午4時至5時59分緊隨其後，有15宗。清晨4時至5時59分則較冷清，1宗也沒有。

另外，天文台將於2019至20年度增加20個職位，包括科學主任、學術主任、雷達機械師、行政主任等職位，按薪級中點估計的年薪開支約1,786萬元。