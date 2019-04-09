退休老師與15歲女生性交　認曾撫及舔事主雙乳　官指厭惡囚20月

七旬補習老師為15歲女學生補習，期間藉詞按摩非禮對方，稱撫胸可令乳房變大，改善兩邊大小不一問題；又謂摸私處可增加彈性，令性生活更美滿。他更指久未與妻行房，要求性交。老教師早前承認未成年少女發生性行為及非禮共3罪，法官今（9日）判刑時透露事主後自我形象低落，對異性感到厭惡，又覺得自己污穢，考慮種種因素，決定判教師囚20個月。

被告林天保是一名退休教師，在區域法院承認非禮及與未成年少女發生性行為罪。（資料圖片）

被告聲稱會改當司機

被告林天保，71歲，退休教師，承認一項與未成年少女發生性行為罪，及兩項非禮罪。

辯方求情指，被告重犯機會低，以後不會重操故業，會改任為司機，並及時認罪，不用事主到庭重溫不快經歷。

官斥利用事主傾慕之心

法官判刑時引述律師求情指，被告非處心積慮，只是一時把持不住，但法官認為本案控罪嚴重，法庭需要反應大眾對罪行的厭惡，及保護16歲以下的兒童。法官表示被告可輕易獲得事主的信任，又利用事主的傾慕，藉詞改善胸部大小及性生活而犯案，增加本案的嚴重性，而事主事後自我形象低落，對異性感到厭惡，又覺得自己污穢，考慮到種種因素，作以上判決。

事主稱被告為契爺

案情指，被告在2016年暑假在社區中心為學生免費補習，因而認識事主，兩人後來熟絡起來，事主會稱他為契爺。2018年2月，被告首次觸摸事主下體，及撫弄、舌舔乳房。事主不同意被告所為，但因對方提出不同藉口而順從。例如，被告指其雙乳大小不一，撫胸可令小的一邊變大；觸摸陰道可增加彈性，日後與丈夫的性生活更美滿。

曾舔事主雙乳及私處

同年3月20日晚上9時左右，事主前往被告的啟晴邨住所上私人補習課，個半小時後她感到疲倦，伏在枱上。被告藉詞為她減壓按肩，撫弄事主乳房，並舔雙乳。他又要求摸弄私處，事主初拒絕，但其後順從。被告著她躺床做「全套護理」，其後吻舔私處約15分鐘。

想買事後丸卻遇店舖關門

之後，被告要求性交，事主2次拒絕，他續指久未與妻子行房，陰莖軟、難勃起。事主對他的話感厭煩，遂就範。被告射精後發現避孕套鬆脫，便外出買事後丸，但因店舖關門未能買藥。翌日早上，他傳訊息予事主，說會帶她買避孕藥，著她保密，事主便按指示刪除所有相關訊息。事主感到害怕，告知母親及學校社工，社工報警揭發此事。

案件編號：DCCC 730/2018