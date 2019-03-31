女童堅稱看過男性下體被同學嘲笑　老師查問揭曾遭父親好友逼口交

台灣台中市一名國小女童在2018年間上健康教育課程時，向同學稱看過男性生殖器，而被多名男同學嘲笑、言語攻擊，學校教師發現後，女童還向教師堅稱「有看過，叔叔給我看，還叫我吃、舔」，教師驚覺狀況不對，進而得知女童疑遭父親的潘姓友人性侵，教師向家長與校方反映。

女童在上健康教育課程後，因女童對同學說出曾看過男性的生殖器，而被男同學言語攻擊、嘲笑，當時女童一邊講時，還強忍眼淚。（Getty Image）

檢警調查，潘是女童父親好友，與女童父母一家同住，潘在2016年8月間，趁女童家中沒人時，二度強逼女童口交，潘事後否認涉案，台中地院依對未滿14歲犯強制性交罪，共二罪，各判8年，應執行10年。

判決書指出，2018年間，女童母親接到校方社工反映，女童在上健康教育課程後，因女童對同學說出曾看過男性的生殖器，而被男同學言語攻擊、嘲笑，當時女童一邊講時，還強忍眼淚。

女童被多名男同學嘲笑的過程，無意間被學校教師發現，女童事後還找教師，強調她真的有看過男性生殖器，教師驚覺狀況不對，經詢問後才知，女童在小二升小三的暑假，在住處被父親的潘姓友人，趁四下無人時，在房間內強押女童口交，共發生兩次。

全案審理時，潘雖承認有與女童父母一家同住，但否認涉案，也不願認罪，但合議庭認為，全案發生時，女童雖然才9歲，但過程並非女童主動向父母、學校或相關單位指證潘的犯行，而是女童基於同儕的信賴，告知第三人，無意間被師長所發現，可見全案女童並非是為了追訴潘，或使潘身陷囹圄，而是因告知同學後，受到嘲笑、感覺羞恥的立即性情緒反應。

合議庭認定女童證詞不是虛構、杜撰的情節，而是真實發生，認定潘涉對未滿14歲的女童犯強制性交罪，犯行2次，各判8年徒刑，應執行刑期10年，全案仍可上訴。

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