【恒大商業新聞獎】香港01揭郭文貴資產被凍結　獲大中華報道獎

恒生大學今日（15日）舉行「第三屆恒大商業新聞獎頒獎典禮」，《香港01》憑去年11月獨家報道《郭文貴控44億元海通H股終極曝光，香港法院頒令凍結87億元資產》，獲得「最佳大中華商業新聞報道獎（文字組）」銀獎。

重溫01偵查得獎報道

記者：周偉強、勞顯亮、梁祖饒、陳信熙、慈美琳

郭文貴控44億元海通H股終極曝光 香港法院頒令凍結

郭文貴控87億元資產被高等法院凍結 人頭帳戶首曝光

恒大商業新聞獎由香港恒生大學（恒大）傳播學院主辦，是香港首個由大專院校設立的商業新聞專業獎項，旨在表揚及鼓勵優秀的商業新聞從業員，肯定其對社會及業界的貢獻。獎項在2016年設立，本屆已到第三屆，表揚2018年刊出的報道。今年評審總共收到來自超過500份作品，並邀得財政司司長陳茂波為主禮嘉賓。

《香港01》2018年11月刊出獨家報道，揭發流亡美國的中國富豪郭文貴，被香港高等法院引用《有組織及嚴重罪行條例》，凍結87億元的資產，亦令他操控的公司和人頭帳戶曝光，包括透過離岸公司，合共控制約14.98%海通證券H股，以及市值22億元的南灣大宅。從法庭頒令至今，海通證券均無發公告。

報道由01偵查組採訪主任周偉強及記者勞顯亮、梁祖饒、陳信熙、慈美琳負責。《香港01》除了獨家披露法庭的凍結命令外，亦找到鮮有在傳媒前曝光的涉事基金，並製作新聞影片，令報道更立體和完整。報道刊出後，本港和海外的中英文傳媒，均有轉載和引用。

恒大商業新聞獎周一（15日）舉行頒獎禮，《香港01》憑去年11月獨家報道《郭文貴控44億元海通H股終極曝光，香港法院頒令凍結87億元資產》，獲得「最佳大中華商業新聞報道獎（文字組）」銀獎。負責報道的記者勞顯亮（左）及慈美琳（右）代表領獎。（盧翊銘攝）

負責記者：港府需加強監管資金流向



《香港01》偵查組採訪主任周偉強表示，報道並非有任何人報料，而是記者透過查冊這位中外都關注的富豪，再抽絲剝繭，發現原來香港政府都對他有所行動，凍結他在香港的資產。報道揭發，原來郭文貴單單在香港，就透過多個人頭帳戶控制87億元資產，反映港府對資金流向的監管或需多下功夫。



報道更引起上市公司主要股東資產被凍結，是否需要公布的討論。記者亦有向涉事各方求證，謹守新聞操守。由於查冊式的報道往往牽涉複雜的財經和法律用字，記者用影片、文字、互動圖表等不同媒介，深入淺出講解及報道，令讀者更易掌握事件。



評審讚賞：抽絲剝繭、平實確鑿



獎項評審、廣播處長梁家榮稱讚報道突顯記者仔細分析文件，「文件浩瀚，分析仔細，抽絲剝繭，平實確鑿，竭力之作。」

恒大商業新聞獎周一（15日）舉行頒獎禮，《香港01》憑去年11月獨家報道《郭文貴控44億元海通H股終極曝光，香港法院頒令凍結87億元資產》，獲得「最佳大中華商業新聞報道獎（文字組）」銀獎。負責報道的記者勞顯亮（右三）及慈美琳（左三）代表領獎。（盧翊銘攝）

陳茂波：香港經濟成功有賴新聞自由



出席頒獎禮的財政司司長陳茂波表示，每日都看有質素的新聞報道，香港經濟的成功，有賴新聞自由，希望香港新聞界繼續做有質素的報道，以及不同院校繼續培養商業新聞的人才。



恒大校長何順文表示，今日是恒大正名後首次舉行商業新聞獎頒獎典禮，亦是第三屆頒獎禮。他希望讀新聞傳播同學懂得在數據和資訊中，分辨新聞來源的可靠。他亦透露，每晚都有剪報的習慣，更被太太說老土，但他覺很剪報的過程，可以明辨新聞，看看什麼需要留存，之後自己繼續分析。