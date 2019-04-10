【不誠實取用電腦】政黨倡針對偷拍罪行　訂「窺淫罪」堵法律漏洞

民建聯婦女事務委員會今（10日）到律政司請願，要求針對偷拍等行為訂立針對性法例。立法會議員葛珮帆指，近日終審法院針對協和小學試題外洩一案的判詞，令以往律政司常引用，以檢控偷拍罪行的「不誠實取用電腦罪」失效。 民建聯建議，政府應考慮法改委建議的窺淫罪，同時適用於公眾及私人地方，並納入為性罪行條文中。

民建聯建議，政府應考慮法改委建議的窺淫罪，同時適用於公眾及私人地方，並納入性罪行條文中。（黃詠榆攝）

立法會議員葛珮帆指，早前中華基督教會協和小學3名教師以智能手機洩露小一入學試題，各被控一項「不誠實取用電腦罪」，被獲判無罪。其後律政司上訴至終審法院，惟近日被裁定敗訴，指「不誠實取用電腦罪」不涵蓋犯案者使用自己電話及手機犯案。

葛珮帆指，香港偷拍風氣十分嚴重，平均每年都有一百多宗在地鐵偷拍的個案。她就，以往一直有聲音促律政司將偷拍列入性罪行，惟律政司「置若罔聞」，一直以「不誠實取用電腦罪」、行為不檢、遊蕩等法例檢控偷拍行為。

她指，近日終審法院針對協和小學試題外洩一案的判詞，令以往律政司常引用，以檢控偷拍罪行的「不誠實取用電腦罪」失效。而對於律政司近日倡用「破壞社會安寧」執法，她批評罰則比「不誠實取用電腦罪」還要低。她又質疑，屆時如何定義「破壞社會安寧」，擔憂未能成功舉證偷拍行為。

葛珮帆（中）指，政府應盡快針對偷拍、偷窺行為立法。（黃詠榆攝）

民建聯建議，政府應考慮法改委訂立的「窺淫罪」建議的，同時建議該法例適用於公眾及私人地方，並納入為性罪行條文中，明確針對任何侵犯他人私隱的偷拍行為。葛珮帆認為，當偷拍屬刑事罪行，阻嚇力會大大提高，她擔心整個性罪行改革需時甚久，促請政府應盡快針對偷拍、偷窺行為立法。