岑敖暉就海濱地劃作軍事用途提覆核　指決定有損公眾利益

城規會於2014年通過政府的改劃申請，將中環海濱一段150米長、面積約0.3公頃的休憩用地修訂為軍事用地，撥歸解放軍駐軍作軍用碼頭。學聯前副秘書長岑敖暉今（10日）以個人身份提出司法覆核，挑戰有關決定，指有關決定有損公眾利益，同時亦為城規會未盡其職責，故要求法庭裁定該決定屬違法，又要求法庭下達禁令阻政府轉移該地段。

岑敖暉親身到法庭入稟，並稱稍後會申請法援。（李慧娜攝）

申請人為岑敖暉，答辯人為行政長官、城規會、地政總署署長、及保安局局長。

劃出海濱用地有損公眾利益

岑入稟前向傳媒指，政府起初承諾將中環海濱所有地段開放予市民使用，但卻違反程序公義、本地法律，將部分改劃為軍事用途，令公眾利益造成損害，他直指這次不但是捍衛該150米長的用地，更是向政府表達不可因政治任務，或「想送大禮」便無視本地法律。他另表示會申請法援。

指城規會未盡其法定責任

入稟狀提出城規會違反《城市規劃條例》第3條，即擬備草圖以便利及改善社區，亦違反當初其聲稱的改劃原意，申請人認為城規會沒盡其法定責任，又指該決定不合邏輯及不合理。

入稟狀續指，城劃會沒就保護海濱的政策、公眾意見等給予適當的考慮，而有關地段轉為軍事用途的話，將會切斷海濱東西兩方的連接，而城規會更沒限制在該地段可建築的高度，阻擋行人散步徑，要求法庭裁定有關決定屬非法。

案件編號：HCAL979/2019