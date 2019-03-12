佔旺清場案告黃之鋒、岑敖暉等　律政司耗700萬公帑外判律師

律政司公佈2017-18年度外判案件法律費用，各類案件和法律服務共花費約3.03億元公帑。其中，律政司為起訴20名2014年因「佔領旺角」而違反法庭禁制令人士，聘請資深大律師杜淦堃等三名法律專業人員，開支達730萬元。 而律政司就DR醫學美容誤殺案，起訴DR集團創立人周向榮及另外兩人，則耗費逾1200萬元，該案是律政司在各外判案件中開支最高。至於2016/17財政年度花費1369萬元的曾蔭權案，在上年度則花費逾920萬元。

律政司公佈2017-18年度外判案件法律費用，各類案件和法律服務共花費約3.03億元公帑。（資料圖片/盧翊銘攝）

律政司公佈2017/18年度外判案件法律費用中，非按核准收費表支付的法律費用總開支達3億元，其中非按核准收費額支付費用的外判案件，佔2.49億元。

當中民事案件花費8700萬元，最高律師費的案件為針對20名不遵從佔旺法庭禁制令人士，委聘1名本地資深大律師及兩名本地大律師代表律政司司長。20名被告包括學聯前副秘書長岑敖暉；現任香港眾志秘書長、當時為學民思潮的黃之鋒；以及社民連黃浩銘等。20名答辯人中的11人在開審前認罪，其餘9人被裁定須就刑事藐視法庭罪負上法律責任，被判刑罰。惟其後9人提出上訴，全部被上訴庭駁回。另有1名答辯人就刑罰提出上訴，聆訊將於今年4月3日進行。

此外，香港民族黨發起人陳浩天就他在2016年立法會選舉中被DQ起訴新界西地方選區選舉主任，律政司亦委聘3名本地資深大律師及1名本地大律師與陳對簿公堂，該案的律師費達230萬元。而高鐵一地兩檢司法覆核案，律政司亦聘請2名本地資深大律師、1名本地大律師及1名專家代表，花費150萬元。

刑事案件中，除DR醫學美容誤殺案和曾蔭權案，該年度律政司亦為本土民主前線黃台仰等9人的暴動案，聘請1名本地資深大律師和1名本地大律師負責檢控，花費320萬元，是刑事案件中花費第三高。