噴防水劑15分鐘患化學肺炎　通渠粉當糖包飲灼傷　去年30人中毒亡

去年香港中毒諮詢中心錄得30宗死亡報告，涉及13男17女，年齡最細為21歲，最大為90歲。當中20宗是自殺個案，包括服藥、燒炭等。 中毒個案中，有男子在屋內使用鞋履防水噴劑15分鐘後，因吸入氟化合物而出現劇烈咳嗽，呼吸困難等症狀，最終要留醫兩日。另外，中心也錄得八爪魚咬傷中毒、至少5宗市民外遊時遭毒蛇咬毒、誤食通渠粉等。

防水噴霧大多壓縮了含有氟化合物及有機物溶劑，長時間吸入或會「中毒」。（洪嘉徽攝）

香港中毒諮詢中心公布，2018年接獲約3,960宗個案，較去年增加4宗，當中涉及30人死亡，包括20人自殺。死亡個案中，16宗是服用藥物、3宗是燒炭、一宗服用腐蝕性液體、一宗錯用家居用品、兩宗濫藥，另6宗原因不明。

密封環境用防水噴霧15分鐘後中毒

近年興起使用防水噴霧，中心去年錄得一宗室內使用鞋履防水噴劑中毒的個案。一名40歲男子在家噴鞋並連續使用15分鐘，他約30分鐘後出現劇烈咳嗽，呼吸困難而求醫。入院後證實他出現化學性肺炎，原因是吸入氟化合物。

若不慎服用腐蝕物品，陳志強醫生指大家應該盡快飲用150毫升的水或牛奶以稀釋有害物。（洪嘉徽攝） 基督教聯合醫院臨床毒理部副顧問醫生陳志強指出，市面上的防水噴霧都壓縮了含有氟化合物及有機物溶劑，當噴霧加壓噴出時使會變成水珠，使用者一不小心便會吸進肺部。氟化合物及有機物溶劑吸進肺部後，會將肺部裏的氣泡「溶解」令人出現肺炎。 基督教聯合醫院臨床毒理部顧問醫生謝萬里表示，這些防水噴霧均做過毒理測驗，但大多是測試將產品食進身體後無毒，「無做過加壓（氟化合物）後吸進肺部是否會破壞肺內氣泡。」 市民若保持空氣流通，開抽氣扇，開窗的情況下使用，並佩戴口罩於五分鐘內使用完畢，一般都是安全。但若有哮喘、長期病患者則要避免使用。

通渠粉的包裝與即沖飲品相似，中心認為情況不理想，長者、小朋友容易誤服。（洪嘉徽攝）

通渠粉當糖包飲 老翁嚴重灼傷

中心去年再錄一宗嚴重誤食家居產品中毒的個案。一名83患糖尿病的老伯將通渠用的粉末當作「糖包」，將3包沖水一同飲用，導致口腔、食管、喉嚨、腹部嚴重灼傷，留醫一個月後才康復出院。

陳志強解釋，通渠粉的包裝與即沖飲包、糖包等相似，認為情況不理想，提醒市民應該妥善保管好物品，避免小朋友、長者等食用。若不慎服用腐蝕物品，應該盡快飲用150毫升的水或牛奶以稀釋有害物並盡快求醫。

另外，中心也錄得5宗港人外遊時遭毒蛇咬傷；一宗遭八爪魚咬傷的個案。謝萬里提醒市民，被毒蛇等咬到後不要太緊張，並保持咬傷的部分靜止，「通常蛇咬很少4小時內致命，所以要盡快去醫院注射血清。」

香港中毒諮詢中心舉行記者會，公布去年錄得30宗死亡報告，當中20宗是自殺個案。（洪嘉徽攝）

▼部分香港常見的有毒植物▼

+ 16 + 15 + 14

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626