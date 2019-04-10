教育局局長楊潤雄外訪少過吳克儉　上任22月出差十次半數即日來回

前任教育局局長吳克儉任內頻密外訪，被譏為「旅遊局長」，而接任的楊潤雄出差次數大幅減少。資料顯示，楊潤雄上任22個月以來曾外訪十次，其中九次到訪中國內地（包括北京、杭州、廣州、珠海及深圳等），有五次更是即日來回，餘下一次則到英國出席世界教育論壇。累計外訪開支約30萬元。

教育局局長楊潤雄上任22個月來，共外訪十次，其中九次均到訪內地。（資料圖片）

前教育局局長吳克儉在任內頻繁外訪，五年期外訪逾50次，踏遍五大洲共18個國家，花逾300多萬元，惹來不少批評，更被評為「旅遊局長」。而接任的楊潤雄則不常外訪，由他2017年7月上任以來，連同隨行官員、住宿及機票等開支，外訪只花約30萬元。

而楊潤雄上任以來開支最多的一次外訪，是2018年1月前往英國出席世界教育論壇。未知是否與接近農曆新年假期（出訪日為2018年1月21至25日，即農曆年初五至年初九），機票價格較高昂，局長及兩名隨行官員，單是機票開支已超過16萬元，全程開支合共逾20.5萬元。

而該次外訪目的是出席世界教育論壇發表演說，並與出席論壇的個別教育部長舉行雙邊會議。據政府提供的文件，楊潤雄此行亦與英國教育部、教師培訓學院及英國文化協會，以及正在當地考察的香港教師會面、參觀教育科技展等。

前任教育局局長吳克儉在任5年間，外遊逾50次。(資料圖片)

楊潤雄上任後九次北上外訪、五次即日來回

至於楊潤雄其餘9次外訪，目的地均為中國內地，行程主要是與當地教育部門會面、採訪教育機構、出席粵港姊妹學校簽約儀式等。

而九次內地訪問行程之中，有五次均是即日來回（深圳、廣州、惠州、珠海及中山）；其餘三次到訪北京，分別出席國家教育部會議及參加2018香港教育界國慶訪京專業交流團；一次則到杭州及寧波，出席2018 甬港教育合作論壇。