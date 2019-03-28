【教師墮樓】冷待老師投訴　葉建源促檢校本管理　楊潤雄：無卸責

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師月初疑因遭學校管理層欺壓，在校內墮樓身亡。 立法會今（28日）辯論由教育界議員葉建源提出，檢討校本管理的無約束力議案。葉表示，女教師墮樓事件，使社會關注校本管理條例的漏洞，致使學校法團校董會和管理層權力過大。他認為教育局一直以「尊重校本」為藉口不介入問題；促請教育局「不要推莊」，透過完善機制，履行監管責任，避免日後悲劇再發生。 教育局局長楊潤雄就指，校本管理推行多年， 整體運作暢順，能夠確保學校有靈活性和自主性；又表示，法團校董會有不同機制直接聆聽教師意見，教育局也可從不同層面監督學校，一旦個別學校出現問題，局方亦會提供適切支援，甚至以發投訴信、取消校董註冊等方法處理，強調教育局並未推卸監管責任。

葉建源質疑，現時校本管理政策出現漏洞，導致部分學校的法團校董會及管理層權力過大。（資料圖片/林若勤攝）

葉建源質疑，現時校本管理政策出現漏洞，導致部分學校的法團校董會及管理層權力過大。他指出，近年有關投訴層出不窮，情況誇張到，有學校管理層禁止教師向教育局及工會投訴及接觸傳媒，甚至有校董會以發律師信形式，要求教育局不要介入校政。

葉建源強調，支持校本管理下放權力理念，而由教育工作者自主管理，亦確實能達到更好教育效果，惟政府不能推卸監督責任。

楊潤雄則表示，校本管理下，教育局仍能從不同層面監督學校，包括稽查帳目等，而對於個別學校出現的問題，亦能透過發警告信，甚至取消校董註冊方式處理。

經民聯梁美芬就指，2009年曾收到有教師教學時，使用粗言穢語的個案投訴，惟就算投訴的學生和家長，有錄音為證，學校管理層調查後，仍不承認問題。她其後轉為協助投訴人向教育局投訴，但局方回應也令人失望，最後有關被投訴的教師在1年半後離開該學校，未受到任何懲處。

她質疑，現時學校出現問題，教育局完全交予學校處理，令學校將問題「放櫃桶底，冇人知」，她表示，跨黨派都認為問題值得關注，又同意要設立更好申訴機制，而教育局要擔當一定角色。

社會福利界立法會議員邵家臻也質疑，校本管理中，法團校董會增加教師、家長代表，並不意味校董會能夠下放權利，因辦學團體和學校管理層缺乏權力制衡，沒有打破垂直管理模式，同時教育局沒有擔任促進者角色，促進持分者參與。

他亦指出，現時教育局可以撤銷校董註冊，但行使的例子少之又少，而局方亦沒有規定校董會如何產生，質疑法團校董會的代表性和合法性不足。

梁美芬指2009年曾收到有教師教學時，使用粗言穢語的個案投訴。（資料圖片/林若勤攝）

議案最終於中午約12點，在功能組別11票贊成、8票反對、9票棄權；地區直選組別17票贊成、0票反對、9票棄權下被否決。

楊潤雄表示，很高興聽到議員大體支持校本管理方向，又指局方會考慮任何改善意見，持續與學校通力合作，同心協力推動學校管治，促進持分者共同參與校政。他又表示，會因應整體需要制定政策指引，提醒學校完善管理制衡機制，避免任何人獨攬權力。