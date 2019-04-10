【自資院校】宏恩學院本學年僅收39人　珠海學院收生僅達預期22%

檢討自資專上教育專責小組去年12月向政府提交最終報告，報告建議，若院校的發展情況低於標準，則會被取消註冊；若收生人數持續遠低於原定目標，則可視作取消註冊的因素，但不是唯一的考慮因素。 根據教育局最新數字，部分自資院校於2018/2019學年的實際收生人數，遠低於預計收生學額。當中，宏恩基督教學院預計收生240人，惟實際收生人數只有39人，不足兩成；珠海學院預期收生830人，惟實際收生人數只有180人。 另外，香港樹仁大學實際收生人數達1,232人，較預期1,165人高。

檢討自資專上教育專責小組報告建議，若院校的發展情況低於標準，有機會被取消註冊。（資料圖片）

教育局今日（10日）遞交予立法會財委會特別會議的文件，披露2018/19學年全日制經本地評審自資副學位、第一年級學士學位及銜接學位課程的預期收生人數、實際收生人數。

青年會專業書院為收生人數最少的院校，預期收生額30人，實際收生為8人。於2016年遷往屯門黃金海岸新校舍的珠海學院，實際收生人數總計180人，相當於預期收生人數的21.7%。

樹仁大學實際收生人數達1,232人，較預期高。（資料圖片）

宏恩基督教學院預計收生240人，惟實際收生人數只有39人，僅達預期約16%。去年獲行會通過升格的香港恒生大學，本學年實際收生總計1,439人，相當於預期收生人數的92%（詳見下表）。

檢討自資專上教育專責小組於最終報告中建議，部分營運上不符合註冊條件的院校，條例內應制定清晰政策，通過立法或行政安排訂明機制，規定經一段合理試辦期後，若院校的發展情況仍低於標準，則會被取消註冊。當中的考慮因素包括，教學水平、課程營辦等方面。報告中強調，若收生人數持續遠低於原定目標，則可視作取消註冊的因素，但不是唯一的考慮因素。

小組主席張炳良表示，收生人數並非唯一準則，建議政府應考慮院校其他方面的發展。他又稱，小組並無制定合理試辦期的長短，及合理收生人數的水平，認為應視乎個別課程而定。