教育局收沙田圍呂明才遊學團報告證違規　證校方另涉三宗罪

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭發澳洲交流團財務不清等問題，學校法團校董會早前成立獨立調查小組跟進有關安排。教育局回覆查詢指，沙呂小獨立調查小組已完成調查，並向學校法團校董會提交調查報告；局方亦已收到學校呈交的調查報告。獨立調查小組確定，學校辦理澳洲遊學團行政、財政缺乏監管，亦沒有遵照教育局指引及要求行事，結果與教育局之前所作的直接調查發現大致相符。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭發澳洲交流團財務不清等問題，學校法團校董會早前成立獨立調查小組跟進有關安排。（資料圖片）

教育局又指，當局直接調查亦揭示學校尚有其他違規情況，包括未有依足教育局的指引安排教師署任及聘請非教學人員、未有安排足夠人手照顧參加境外學習活動的學生，以及未有遵照當局指引處理個別財務事宜等。

教育局已就此於2019年1月向學校法團校董會發出警告信，要求學校嚴肅處理，及向涉事教職員採取相應的紀律行動。

局方指，沙呂小已按教育局要求，就各項不當之處向局方提交改善方案，並承諾日後會嚴格遵照《學校行政手冊》、《資助學校採購程序指引》、《學校經營商業活動的指引》及相關通告行事，並已向教育局交代了已向涉事教職員採取紀律行動的詳情。

教育局局會密切監察學校落實已承諾的跟進措施，並向校方提供適切支援，防止再發生違規情況。此外，部分有關澳洲遊學團的投訴正由其他執法機構處理，待完成調查後，教育局將會視乎其調查結果再作跟進。