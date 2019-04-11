殺3鳳姐囚終身巴男上吊亡　懲教指獄中並無死者家人所指的黑房

巴基斯坦裔男子，2008年連環謀殺3鳳姐被判終身，服刑8年後在獄中疑以長袖上衣上吊死亡。死因庭就此展開研訊，法醫今（11日）指傷痕吻合自縊情況，懲教署代表陳詞時指，署方不會因種族差異而對囚犯作不同對待，又指死者被囚監獄並未有其家人所提及的「黑房」，同時亦否認監視犯人有疏忽。裁判官將於明天引導陪審團就其死因作出裁決。

死者Razaq Nadeem的兄長Waseem（中）並未有死因庭上作結案陳詞。（林樂兒攝）

死者Razaq Nadeem（終年31歲），於2016年11月3日早上在石壁監獄內身亡。

法醫指情況與吊頸自盡吻合

法醫沈昊翔讀出驗屍報告，指死者頸部的勒痕向上，並從後方延至耳後，約26厘米長，最闊處為3厘米。死者右手腕有兩道2及2.5厘米𠝹痕，對上有兩道3厘米結痂，右手背有打針痕跡。法醫稱無其他外傷或掙扎跡象，認為情況與吊頸自盡吻合。

懲教署稱石壁並無黑房

死者胞弟早前供稱，其兄長曾向他透露，在獄中排隊入囚室時，多番遭懲教職員從後推，又常被禁錮於異常黑暗的房間，但其家人今並未有在死因庭上作結案陳詞。

懲教署代表則指，時任石壁監獄懲教主任梁世成謂石壁監獄並無黑房，又指死者生前清楚投訴途徑並曾與投訴組會面，但見面後不作投訴。懲教職員不會因種族而對在囚人士有差別，並透露死者能操流利粵語。

職員每20分鐘巡倉一次

懲教署代表續道，懲教職員每20分鐘巡倉一次，發現死者上吊便即通報。死者當場已無生命跡象，駐囚護士、急救員及醫院醫生持續急救無果。

案件編號：CCDI-607/2016(SH)