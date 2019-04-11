沙田聖母無玷聖心幼稚園爆發乙型流感　21名學童患病　2人曾入院

衞生署衞生防護中心今(11日)指，沙田聖母無玷聖心幼稚園爆發乙型流感，涉及21名學童，分別是12男9女，年齡介乎三至五歲。他們自4月1日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，當中19人已求醫，其中2名5歲男童在仁安醫院接受治療後已出院，二人的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。

沙田聖母無玷聖心幼稚園爆發乙型流感，涉及21名學童。 （學校網頁圖片）

衞生防護中心公布，位於新界沙田文禮路31-37號的聖母無玷聖心幼稚園爆發乙型流感，涉及12男9女，年齡介乎三至五歲，就讀幼稚園低班至高班。他們自4月1日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵，當中19人已求醫，其中2名5歲男童在仁安醫院接受治療後已出院，二人的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。所有病人現時情況穩定。

衞生防護中心指，中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後四十八小時。學校亦應正確地量度和記錄學生體溫。中心又提醒市民時刻注重個人及環境衞生，預防流感。