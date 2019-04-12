周松崗五月出掌市建局主席　任期三年　黃遠輝卸任非執董

《香港01》早前獨家報道，特首已敲定行政會議成員、前港交所主席周松崗，接替本月底任期屆滿的蘇慶和，出任市建局董事會主席。政府今日（12日）公布有關任命，周松崗將於五月一日履新，任期三年。另外，本來被視為接替蘇慶和的大熱的非執行董事黃遠輝則卸任。

周松崗將於五月一日出任市建局主席，任期三年。（資料圖片）

現年68歲的周松崗，現為廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、輸入優秀人才及專才諮詢委員會主席、友邦保險控股有限公司董事和香港賽馬會董事。他曾出任多項公職，包括在2003年12月至2011年12月出任港鐵行政總裁，任內見證兩鐵合併；而他在2012年4月至2018年4月出任港交所主席，港交所行政總裁李小加在周松崗退任時，曾形容他是「勇者」、「智者」及「支持者」。

發展局局長黃偉綸歡迎周松崗出任市建局董事會主席，他說周松崗從事公職多年，在商界亦有廣泛經驗，將能帶領市建局面對未來挑戰。此外，黃偉綸亦特別感謝即將任期屆滿六年而離任的蘇慶和對市建局的傑出貢獻，認為蘇帶領市建局以更廣闊視野推展市區重建計劃，包括以小區發展模式在九龍城推動市區更新，帶來更全面規劃及社會裨益。在蘇慶和領導下，市建局展開多項策略性研究，以前瞻性的思維探討市區更新的未來路向。蘇亦致力確保市建局保持財政穩健，為市建局長遠發展奠下穩固基礎。

黃遠輝將卸任市建局非執行董事。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄭泳舜、黃元山入局 黃遠輝卸任

同時，政府再度委任或新委任17名市建局非執行董事，包括四名官方非執行董事，任期三年，今年五月一日起生效。九名新委任非官方非執行董事為民建聯立法會議員鄭泳舜、蔡淑蓮、香港青年協會總幹事何永昌、香港大學建築學院建築保育學部主任李浩然博士、羅婉文、港大城市規劃及設計系教授鄧寶善、湯棋淯、理工大學副校長唐仕恒和團結香港基金副總幹事黃元山。四名再獲委任的非官方非執行董事為陳家珮、陸觀豪、黃吳潔華和黃奕鑑。

黃偉綸說，新委任的非官方非執行董事來自不同界別，相信憑藉他們的專業知識和經驗，定會為市建局董事會的工作作出寶貴的貢獻。他又感謝十名即將離任的非官方非執行董事過去對市建局所作出的寶貴貢獻，分別為蔣麗芸博士、周光暉、何海明、許智文教授、林智遠、李嘉樂博士、李律仁、馬錦華、鄧智輝和黃遠輝。