消息：周松崗接任市建局主席　相隔6年再由行會成員出任

下任市建局主席即將揭盅！消息透露，特首已敲定行政會議成員、前港交所主席周松崗，接替本月底任期屆滿的蘇慶和；而有關主席及其他新委任非執董的人選名單，短期內快將公布。 今次是繼6年前時任行會成員張震遠辭任後，再有行會成員擔任市建局掌舵人。消息指，由於市建局未來要推展油旺地區規劃的市區更新工作，以及配合《施政報告》落實研究重建公務員合作社等工作，由擁有豐富企業管治經驗、本身亦為特許工程師的周松崗「空降」掌管市建局，相信可以協助政府和市建局應付未來多項重挑戰。

李小加與周松崗在港交所合作無間，他對周的任內工作給予高度評價。(資料圖片)

曾任港鐵CEO見證兩鐵合併

現年68歲的周松崗，現為廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、輸入優秀人才及專才諮詢委員會主席、友邦保險控股有限公司董事和香港賽馬會董事。他在2003年12月至2011年12月出任港鐵行政總裁，任內見證兩鐵合併；而他在2012年4月至2018年4月出任港交所主席，港交所行政總裁李小加在周松崗退任時，曾形容他是「勇者」、「智者」及「支持者」。

市建局由2001年成立以來，歷任四位主席，其中2007年5月至2013年5月出任主席的張震遠，在2012年7月獲委任為行政會議成員，是唯一兼任行會成員的市建局主席。張震遠及後因商交所醜聞而辭去所有公職，蘇慶和在2013年6月接替他出任市建局主席，任期直至今年4月30日屆滿。