同志情侶販運「迷姦水」稱為催情　官指具犯性罪行風險　刑期增半

本港法院現時尚未就涉及「迷姦水」的販運罪訂下判刑指引，惟高等法院法官今處理兩宗涉及「迷姦水」的販毒案時，指「迷姦水」常用於協助干犯性罪行，且近年海關檢獲「迷姦水」亦有增加趨勢，認為對社會構成隱藏風險，故在處理兩案時，均就「迷姦水」的判刑起點增50%，3名被告被，包括一對聲稱用「迷姦水」催情增性趣的同志情侶，判囚5年至5年2個月。

三名被告：林志得、靳斌及林家灝認販運「迷姦水」等毒品，被判入獄5年至5年2月。（資料圖片）

3被告分別是林志得（33歲），及同志情侶的靳斌（27歲）及林家灝（31歲）。兩案被告均在警方突擊搜查時，被發現有毒品，涉及約64.9克冰毒及2.8公斤製作「迷姦水」的原材料伽瑪丁內酯（GBL），林志得認2項一項指他於2017年5月販毒的罪名，被判入獄5年；而靳斌及林家灝則認一項指他們於同年7月的販毒罪，靳被判入獄5年2月，林家灝則被判入獄5年。

服用「迷姦水」無法記起性侵經過

法官在判辭指，GBL多被於用協助犯下性罪行，它可溶解於果汁中以哄騙受害者，且若有足夠份量，受害者會變得迷迷糊糊及失去記憶，無法記起被性侵的經過，不同意辯方所指，它可被視為其中一種安眠藥。

海關近年檢獲GBL量上升

法官又稱，根據海關的資料，自2015年起所檢獲的GBL有所增加，且往往無法逮捕主謀。法官認為GBL似乎在港變得普遍，且對社會構成潛在風險，不過考慮到2案事發時這毒品尚未普遍，故決定在兩案中就販運GBL的量刑起點提升50%。

案件編號：HCCC76、223/2018