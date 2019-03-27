癱倒夜店廁所　臂現滲血小孔　澳洲18歲索女疑被打「迷姦針」

澳洲18歲少女康妮維茲（Shayna Karniewicz）上周五（22日）前往到位於珀斯（Perth）夜店「Universal Bar」慶祝生日，突然在舞池中被陌生男子用針筒在臂上刺了一下，頓時感到頭暈，全身癱軟無力；幸好同行的家姐米基（Miki）和好友霍迪（Hannah Hoddy）很快便發現她不見了，並在廁所找到她，馬上召來救護車將送她院治理。

「感覺像是被燙了一下」

夜店閉路電視拍到，事發時康妮維茲打算步過舞池前往廁所，她憶述，當時突然覺得手臂刺痛，還看到一隻拿着針筒的手快速縮回去，「感覺像是被甚麼燙了一下，我可以看到身邊事物，也能聽到周圍的聲音，但我無法控制身體，像是癱瘓了一樣。」最後她倒在廁所失去知覺。

米基首先發現妹妹不見了，事後她在Facebook發文稱：「康妮維茲反應變得遲鈍，眼球在晃動，我們扶着她的手臂，但她很快失去知覺，頭還撞上了瓷磚。她那時已經完全無法行動或說話，要兩個人合力撐起她，一個幫忙抬頭，一個保持她身體挺直，送上救護車。」

霍迪說：「康妮維茲雙眼反白，臂上有個滲血的小孔。我極度震驚，完全不能想像當時她感覺如何，但我們仍盡力跟她說笑，希望她保持清醒，因為當時她雙眼就快要閉上了。」

+ 2

抽血檢查證實無飲酒

康妮維茲被送到皇家珀斯醫院（Royal Perth Hospital）急救，花了8個小時才恢復過來；醫生替她抽血檢查，證實當中沒有酒精或藥物的痕跡。康妮維茲透露，本身有癲癇病史，根本不會喝酒；初步相信她是被注射了俗稱「十字架」（Rohypnol）、羥丁酸（GHB）或「FM2」等的迷姦藥物，警方仍在調查中。