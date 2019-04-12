陳皮魚蛋不再港產　生產商決定搬中山廠房製造：本港漁獲短缺

講起「掃街」，不少人的至愛仍是魚蛋，當中陳皮魚蛋更令人食指大動。經營超過30年的興利祥記，是本地碩果僅存的陳皮魚蛋生產商，該公司今日（12日）卻在Facebook專頁宣布因為本港漁獲短缺，將在4月底「收檔」，並將生產線移至廣東省中山廠房，而目前香港製版本的陳皮魚蛋存貨，僅能供應至4月底。

陳皮魚蛋是本地魚蛋名牌，本港街邊小販、年宵檔等使用的港製陳皮魚蛋，大多來自興利祥記。然而Facebook專頁「興利祥記食品有限公司 - 陳皮魚蛋批發」今日宣布，因為近年香港漁獲嚴重短缺，加上長達3.5個月的休漁期下月開始，公司屯門生產線將在不久後停止運作，並表示將會將生產線交給「中山的新廠房」。

稱「被迫擁抱大灣區」

貼文中並稱「捱到咁耐已經係賺左（咗）」，並加入標籤自嘲，包括「自己皮自己收」、「不再香港製造」、「被迫擁抱大灣區」、「應該無咩特別機遇」。貼文一出，引起網民熱議。

興利祥記Facebook專頁今日發布貼文表示將停止香港生產線。（網絡截圖）

除了捨不得陳皮魚蛋之外，亦有不少網民對陳皮魚蛋未來成為大陸製造不滿，專頁則回覆稱繼續留在香港做，「貪租貴咩」，更反問網民「你估我專登好地地番大陸搞間廠出黎隊死自己香港間廠咩」，表示「唔鐘意咪唔好食... 反正做到今日我當賺左（咗）...」

親手破壞港人回憶： 越做越睇清楚香港製造既（嘅）末路... 襯仲有能力之前，我決定係（喺）中山開條生產線... 大家盡情俾嬲嬲啦... 不過放心... 香港廠房都會繼續運作..... 直到末路果日.. 興利祥記去年6月20日FB帖文

專頁曾在去年6月公布，已經在中山市開設工廠。（Facebook）

中山生產線去年6月啟用 亦可淘寶集運

《香港01》記者發現，興利祥記專頁曾在去年6月20日公布開設中山的生產線，稱看清香港製造的末路，表示只要做得到仍會繼續堅持。記者注意到，除了將生產線搬去中山市之外，興利祥記並開設淘寶店，除了時有港人訂貨外，亦曾有美國客人不計成本在美國落單。

興利祥記現時的負責人是30歲的梁文峰，六年前從父親處接手公司。他告知傳媒， 5月1日將開始為期3個半月的休漁期，海魚供應亦自過年前已開始減少，目前香港製版本的陳皮魚蛋存貨，僅能供應至4月底。