長洲太平清醮下月中舉行　飄色主打港鐵醜聞　諷刺官員管理不善

一年一度的長洲太平清醮將於下月12日舉行，當中諷刺時弊的飄色巡遊將是每年的焦點之一。近月港鐵爆出多宗事故及醜聞，經常成為新聞焦點，有參與飄色巡遊的街坊會透露，今年有意以港鐵一連串甩轆、加價事件為主題，諷刺其管理問題。

一年一度的長洲太平清醮將於下月12日舉行，有街坊會透露今年有意以港鐵一連串甩轆、加價事件為題材。（資料圖片）

「添殘地缺」飄色諷特首teamwork差劣

每年的飄色巡遊會由小朋友「角色扮演」，不少主題是打扮成高官諷刺時弊，或化身成熱門電視劇中的主角。惠海陸同鄉會主席鄺世來透露，今年會製作兩台飄色，其中一台主題暫定為「添殘地缺」，除了以「添」字諷刺特首與其他政府部門teamwork（團隊合作）差劣、監管不力，也以「地」字諷刺港鐵的撞車事件、沙中線通車遙遙無期等。

至於另一台主題，他指暫定以「香港警隊175周年」為主題。鄺世來表示，為了讓小朋友扮演的角色唯俏唯妙，每台飄色製作成本維持在萬多元，又坦言小朋友「一年難搵過一年」，首要條件必須不怕辛苦。

有參與飄色巡遊的街坊會透露，參與「角色扮演」的小朋友「一年難搵過一年」，首要條件必須不怕辛苦。（資料圖片）

電視劇《獨孤天下》將成飄色主題

中興街街坊值理會主席梁國明說，今年構思飄色主題「特別頭痕」，因為近日被社會熱烈討論的佔中九子被控公眾妨擾罪一案、修改逃犯條例等，均難以在飄色中呈現，初步傾向以港鐵為題材，例如港鐵加價、信號系統問題、沙中線石屎及鋼筋等問題。他又指，另一台將以電視劇《獨孤天下》為主題，並正訂製戲服，務求達至「吸睛」效果。

至於今年長洲太平清醮主禮嘉賓，長洲太平清醮值理會副主席何麗安表示，屆時創新及科技局局長楊偉雄及中聯辦副主任何靖將會出席，又正積極向各大食肆宣揚齋戒文化，大部分食肆表示願意遵守，在太平清醮前也會繼續宣傳，以及向願意遵守傳統習俗的食肆頒發嘉許狀。