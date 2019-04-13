【麻疹爆發】連續3天無新個案　機場疫苗接種站累計為8135人接種

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，截至下午4時，今日暫未錄得新增麻疹個案。即連續第三天，無新增個案。 另外，機場疫苗接種站今日截至下午6時，為5人接種麻疹疫苗，累計已為8,135人接種。由4月14日至28日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為500劑。 至於驗血服務，由下周起始，衞生署外判商將於星期二至四（4月16至18日、23至25日），每日為約200名於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本。

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，截至下午4時，今日暫未錄得新增麻疹個案。（資料圖片）

符合資格接種疫苗的機場員工，條件如下︰1967年或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過麻疹，及能出示與少於1歲嬰兒的或懷孕婦女同住的證明的人士，分別是指該嬰兒的出世紙、出院記錄或「針卡」，及該懷孕婦女的陽性驗孕測試結果或產前護理覆診卡；或能出示其對麻疹抗體（IgG）呈非陽性反應化驗證明的人士，例如衞生署麻疹血清測試結果或過去12個月內任何化驗所的驗血結果。

至於驗血服務，署方會繼續為機場員工安排麻疹血清測試服務，以識別需要接受麻疹疫苗接種的人士。由下周起始，衞生署外判商將於星期二至四（4月16至18日、23至25日），每日為約200名於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本。有關服務於星期五至星期一則會暫停。

有關服務時間如下︰

（衞生署資料截圖）

發言人提醒，麻疹的潛伏期，即由感染後到發病的時間，為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿1歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診，及告知醫護人員有麻疹接觸史。