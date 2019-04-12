【麻疹爆發】連續兩天無新個案　衞生署放寬機場驗血門檻

衞生署衞生防護中心今(12日)公布，截至下午4時，今日暫未錄得新增麻疹個案，是連續兩天在單日內沒有新增個案，本港累計個案總數仍維持在65宗。 衞生署又公布未來兩周機場麻疹疫苗接種及驗血服務的安排，疫苗接種門檻維持不變，不過機場員工毋須再符合四個條件才可驗血。衞生署指，由下星期開始，所有於1967年或以後出生的機場員工，都合資格抽取血液樣本，惟驗血服務縮至只在周二至周四的上午提供，而每天名額就增至200名。

衞生署發言人指，由於機場麻疹疫情不能於短期內結束，防控措施包括疫苗接種及驗血服務將維持一段時間。 (資料圖片／梁鵬威攝）

衞生署發言人指，由於機場麻疹疫情不能於短期內結束，防控措施包括疫苗接種及驗血服務將維持一段時間。由明日（13日）至4月28日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為500劑，機場員工仍需符合四項條件才符合資格，即：1967年或以後出生；沒有接種兩劑麻疹疫苗；未曾感染過麻疹；能出示與少於一歲嬰兒或懷孕婦女同住的證明。機場麻疹疫苗接種站仍設於機場行政大樓多用途活動室（二號客運大樓第五層），時段分為上午10時至下午1時、及下午2至6時。

驗血只限周二至四上午進行

而驗血服務方面，由下星期開始，衞生署外判商將於星期二至四（4月16至18日、23至25日），每日為約200名於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本，有關服務於星期五至星期一則會暫停。機場驗血測試站設於二號客運大樓三樓出境檢查大堂前近南面（非禁區），時段只有上午9時至下午1時。

機場疫苗接種站今日截至下午6時，已為52人接種麻疹疫苗，累計已為8,130人進行接種，今天另抽取了95個血液樣本。而截止今日下午5時，中心熱線共接獲3,136查詢，不過由明天起，中心熱線只會在星期一至五辦公時間運作。