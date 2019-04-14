【長洲太平清醮】今年佛誕3日假期　長洲渡假屋加價10%　暫未訂滿

今年長洲太平清醮將於5月12日舉行，包括飄色巡遊及搶包山等活動勢必吸引不少遊客前往觀賞。適逢今年佛誕假期在週末，由11日起連放三日。《香港01》記者今日(14日)前來長洲渡假屋預訂處了解，有工作人員向記者表示，預計今年佛誕假期客流量增加，渡假屋租金也較一般週末也有約10%的增幅。 今年的佛誕假期為5月11日至13日，而飄色巡遊及搶包山將在5月12日下午及深夜舉行，預計不少遊客將會選擇前往長洲渡過長假期。

偉記渡假屋員工透露，今年租金將與去年佛誕加價幅度一致，維持約10%左右。(袁澍攝)

四人套房每晚1200元

長洲偉仔渡假屋的預訂處人員吳先生表示，平時一到週末住客便會增多，稍後佛誕三日假期預計住客亦會有提升。他表示，渡假屋今年租金與去年佛誕加幅差不多，大約漲價10%左右。

記者向部分渡假屋店舖負責人了解，今日二人房的價格為每晚600至700元，四人家庭套房則是每晚900至1000元；而在佛誕假期，二人房則每晚700至800元，四人家庭套房則每晚1000至1200元。而目前客房還有餘房可以預訂。

另一間三元渡假屋的預訂處員工郭小姐，本身就是長洲人。她表示近年佛誕日長洲島並未有太多遊客前來，但估計今年假期較長，會在11日晚多人留宿長洲，以便觀看第二日的飄色巡遊。至於租金方面，則根據不同房型亦有50至200元的加幅。她還透露，比較擔心屆時天氣欠佳，或會影響客流。

佳記餅店老闆黃先生表示，長洲平安包在佛誕時不會漲價，維持每個9元。(袁澍攝)

平安包仍維持每個9元

除了渡假期收費外，太平清醮期間的平安包供應及價格，相信亦會是市民所關注。永佳餅店的老闆黃先生透露，島內幾間餅店佛誕日將不會加價，每個平安包售價仍然維持每個9元。

他表示，長洲的渡假屋最早從去年起就有人預訂，現在的餘房主要是留給一些臨時決定前來的客人。