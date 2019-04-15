菲傭患癌被無理解僱　到勞資審裁處向僱主索償　法官建議重新聘用

38歲菲傭Baby Jane Allas 2月確診患癌，結果遭巴基斯坦籍僱主在病假期間無理解僱。今日（15日）Allas 在家人、工會代表及代表律師陪同下到勞資審裁處應訊，向僱主追討合共約6萬元的索償。

菲傭Baby Jane Allas 2月確診患癌，之後被遭僱主無情解僱。 Allas今日在家人、工會代表及代表律師陪同下到勞資審裁處應訊，向僱主追討合共約6萬元的索償。（麥凱茵攝）

協助Allas的職工盟組織幹事劉嘉美表示，6萬元的索償金額包括了Allas在1月份、2月時的有薪病假津貼及解僱後的代通知金。另外，Allas的前僱主在病假時被解僱她涉違反《殘疾歧視條例》，她也會向平等機會委員會求助。

Allas在2017年來港，今年2月中確診患有第三期子宮頸癌後，慘遭巴基斯坦籍僱主在病假期間解僱，也令她失去香港居民公營醫療福利。

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但勞資雙方對索償金額有異議，Allas在庭上刪去部分細項，索償金額為46,384元；但其僱主只願意付40,000元。

法官又建議，Allas的僱主可以再次聘用她，使她繼續享有香港居民公營醫療福利，接受治療。

官籲前僱主重新聘用 讓Allas放無薪假但享醫療福利

Allas 的巴基斯坦僱主Jamil Bushra因懷孕而未有到庭，由其親戚作代表。他表示，Allas與Jamil一家的關係良好，對她的遭遇感到同情：「自Allas患病後，我們無法與她取得聯絡，突然便出現了這些指控。」期間，他一度落淚。

他重申，Jamil一家並不想與Allas在法庭上對峙，願意支付Allas在1月份、2月時的有薪病假津貼，「但Allas的妹妹Mary Ann要求他一家再次聘請Allas，這是超過我們能做的範圍。」

法官則解釋，Jamil一家可以繼續聘用Allas以使她繼續享有香港居民公營醫療福利，「Allas會放無薪的病假，你們不會支付她工資。若她康復後，你們可以決定是否解僱她。」Jamil的代表回應指，需時考慮。

就Allas指控她在休息日仍需在指定時間回家，晚上亦要工作，法官認為香港所有外傭均需在指定時間回到傭主家中，「若只談工作部分，法庭只能為你計算半日薪金。」Allas亦需要考慮。