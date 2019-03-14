港媽呻菲傭講英文唔正　怕教壞BB口音　得成總經理：面試時睇緊啲

不少僱主請外傭除了想他們幫手做家務、照顧小朋友外，更想在家營造英語氣氛，雖然有些外傭懂得說英文，惟口音問題難解決，小朋友難免會學到。有港媽近日就遇到同樣的問題，大呻家中的菲傭講英文咬字不正，文法錯誤，擔心兒子會學到「差英文」，惟鬧極都無改善，令她十分煩惱。 而得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，僱主在聘請菲傭前，可以看影片的自我介紹得知其語言水平，當時應作考慮，如聘用後後，對口音有不滿也無法投訴。

有僱主指家中的外傭英文差勁，怕影響小朋友的發音。（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

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該港媽周三（13日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，投訴家中的外傭英文講得不標準，「其實係咪每個工人（菲）啲accent（口音）同grammar（文法）都係一擔擔？」，指已努力抽時間照顧家中的兒子，惟大部分時間都是外傭在照顧，擔心兒子會學到帶口音的英文。

不少外傭的學歷只在中學水平，而且大部分外傭母語不是英文。（視覺中國/GettyImages）

港媽指家中的外傭會把「車車讀啫啫」、「Apple讀啊蒲/april」、「Mango讀炆go」、「Bath讀but」、「socks讀suck」，又斥外傭不懂說廣東話，但她就會「亂教」。雖然外傭照顧得小朋友不錯，惟擔心兒子被教壞開頭難改，「到時面試搵學校跟咗佢讀法」。

帖文一出，旋即引起大批網民討論，有人認為她對外傭要求太高，建議她可找英文老師教兒子；有人指她要求過高，指4000元包家務，但不包做老師，不應要求多多。

有家長亦遇上同樣問題，指外傭會教小朋友廣東話，雖然會教錯但不應鬧人，「你咁驚咪婉轉啲同佢講唔使刻意教，但唔好鬧人呀嘛」；有網民笑言叫外傭教菲律賓話或印尼文，「一樣係外語啫」。

得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，一般而言，外傭的學歷只在中學水平，而且大部分外傭母語不是英文，僱主在透過中介公司聘請外傭時，可以看影片的自我介紹得知其語言水平，如僱主在聘請後對外傭的語言水平有不滿，亦無得投訴，提醒家長要慎選。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）