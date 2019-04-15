【消委會】市民5.2萬元買防脫髮療程　換來頭皮發炎更退款無門

近年理髮店除了有洗剪服務，部分亦提供不同的護髮療程，當中更有些推出預繳式套餐服務。消費者委員會去年接獲77宗相關投訴，包括剪髮券未能兌換服務和高壓硬銷大額染髮套票等。 有投訴個案指，投訴人以約5.2萬元，向B公司購買防脫髮、增髮及白髮護理3項療程，當中包括近百支焗油、增髮水及護髮產品；但接受療程後，接連發現頭皮長出紅點，又有腫脹疼痛等徵狀，並確診頭皮發炎，要求B公司退款，但對方沒有跟進。 投訴人又發現，同款增髮水在坊間只售約200元，但B公司售近千元，故尋求消委會協助，不過B公司仍拒絕退款，只同意為投訴人轉換其他產品服務。投訴人最後同意安排。

消委會指，去年接獲77宗與護理頭髮有關的投訴。（資料圖片）

消委會表示，去年接獲77宗與護理頭髮有關的投訴，當中包括括剪髮券未能兌換服務和高壓硬銷大額染髮套票等種種問題。

消委會提到，有投訴人大額購買護髮療程及產品，但即使頭皮發炎亦退款無門。消委會指，B公司職員指投訴人的髮質欠佳，建議做定期護理，並推介歐美品牌的產品，令效果更理想，投訴人遂以約5.2萬元購買防脫髮、增髮及白髮護理3項療程，包含近百支焗油、增髮水及護髮精華產品。

經歷兩次療程 頭皮現紅點

在之後的2次療程中，B公司職員都會檢查及確定投訴人頭皮情況，但在第2次療程後，投訴人發現頭皮長了1粒紅點；第3次療程後，頭皮再長出多粒紅點，並有腫脹疼痛等徵狀，之後皮膚科醫生診斷為頭皮發炎，指示投訴人停止護髮療程。

投訴人向B公司出示醫生証明，並要求退款，但職員轉交個案至辦事處後沒有再跟進。之後投訴人又發現，同款增髮水在坊間只售約200元，惟 B 公司卻售近千元，認為B公司不老實，向消委會尋求協助，要求B公司退回尚未使用產品的費用。消委會介入後，B公司仍拒絕退款，只同意為投訴人轉換其他產品或服務，最後投訴人考慮後同意B公司的安排。

投訴人大額購買護髮療程及產品，但即使頭皮發炎亦退款無門。（資料圖片／VCG）

70歲長者被游說買1萬元療程

除了上述個案，消委會指，一名年屆70歲的投訴人於A理髮店染髮時，不斷被游說轉用新產品，雖然投訴人即時拒絕，但結賬時被4名職員包圍，對方更以威脅口吻，游說購買約1萬元的療程。投訴人在混亂及慌張下，扣減原有染髮療程的餘額，以信用卡支付約7,000元購買療程。

投訴人兒子當晚得知事件，並發現單據列明7天內可退換貨品，於是要求A公司退款，惟再三聯絡後，都未能成事，最終尋求消委會協助，成功退回約7,000元項款。

購買代用券後剪髮店結業

另一位投訴人到C公司油塘店剪髮，本身每次需50元，後在職員游說下，購買35元的單剪代用券。不過在購買的一個月後，投訴人發現油塘店結業，店門告示指，單剪券可用於藍田店。投訴人到藍田店後，對方卻要求補回20元差價方可使用，惟券上無列明需其他附加費。

投訴人認為憑券可毋須額外付費，就到各分店剪髮，於是向消委會投訴，不過藍田店負責人堅持需補回差價，並強調該店無推出單剪券。投訴人認為，油塘店即將結業，但仍銷售單剪券的做法不妥，同區多名街坊有相同遭遇，最後消委會按其意願，將事件轉介海關調查。

投訴人購買單剪代用券一個月後，發現店舖已結業。（資料圖片）

消委會提醒，預繳式消費存在一定的兌現風險，如商號結業或發生其他不可預計的情況，消費者有機會無法兌現產品或服務；即使商號聲稱，一次性購買產品可享有特別優惠，消費者亦應冷靜考慮，衡量產品成效、適用性及售價。消委會又稱，如使用產品及服務後，出現過敏或不適，應即時停止使用並尋求專業治理。