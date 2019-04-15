【消委會】元氣、魚尚魚生含寄生蟲、蟲卵　另有十樣本重金屬超標

香港人尤其愛吃日本料理，在港的日本餐廳和壽司店數目多不勝數，惟眾多食肆供應刺身，質素參差。消委會早前從市面搜集50款三文魚和吞拿魚刺身樣本進行測試，結果發現太古康怡廣場元氣壽司的吞拿魚刺身樣本及荃灣的魚尚三文魚柳樣本，分別有蟲卵及線蟲，惟不知是否活蟲。 此外，為於黃埔的稻庭養助的銀三文魚刺身，經鑒定後發現實為紅鱒；同時，有10款吞拿魚樣本驗出重金屬超標，對孕婦、胎兒及幼兒均會有影響。

位於太古康怡廣場北座地下的元氣壽司，其吞拿魚刺身樣本檢測出線蟲及蟲卵。（資料圖片）

消委會在去年12月至今年2月以一般消費者身份，從超級市場、食品店及專門售賣刺身的食肆，購買31款聲稱是三文魚（又稱鮭魚）及19款聲稱是吞拿魚（又稱金槍魚）食品的樣本進行檢測，包括魚肉樣本鑑定；是否有寄生蟲；金屬含量以及獸藥殘餘含量。

刺身樣本現線蟲及蟲卵 惟不知是否活蟲

其中有關樣本是否含寄生蟲，消委會分別以肉眼檢查；再以漂浮法檢查是否有蟲卵。結果發現，位於太古康怡廣場北座地下的元氣壽司，其吞拿魚刺身樣本檢測出線蟲及蟲卵；而在荃灣安榮街富榮大廈地下的魚尚Uo-Show的13片三文魚柳樣本中，檢測出線蟲。惟兩樣本所發現的蟲並沒有蠕動，不能確定是否活蟲。

位於太古康怡廣場北座地下的元氣壽司，其吞拿魚刺身樣本檢測出線蟲及蟲卵；而在荃灣安榮街富榮大廈地下的魚尚Uo-Show的13片三文魚柳樣本中，檢測出線蟲。（張浩維攝）

元氣：一直以食物安全為首要考慮

元氣壽司表示不認同測試結果，該公司稱，一直以食物安全為首要考慮，食材一向通過由香港特區政府食物環境衛生署進行的相關衛生及食物安全測試，以及定期額外委託提供專業檢驗、查證、測試和驗證服務的獨立測試機構等，所進行之內部樣本檢測。元氣壽司續指，由原料至運輸以及儲存均有嚴密監控，安排供應商審核，實地瞭解原料處理情況，另每批原料到港亦必須附有衛生證明。

元氣壽司指，運輸來港使用了低至負50度貨櫃運送到港。為保品質，在港原料亦存放於負40度的冷庫內儲存。元氣壽司強調，整個供應鏈冷涷要求符合國際食品法典委員會的《魚和漁業製品操作規範》以及食環署食物安全中心的冷涷處理指引，並將一如以往定期進行專業樣本檢測，以確保食物符合食物安全標準。

消委會在荃灣安榮街富榮大廈地下的魚尚Uo-Show的13片三文魚柳樣本中，檢測出線蟲。（Google Maps截圖）

香港病理專科學院表示，一般市面上所售賣的魚生刺身，均經過低溫處理，能有效殺死常見於鹹水魚的寄生蟲幼蟲，所以日常食用魚肉刺身而感染寄生蟲的風險並不高。惟消費者實在難以確認餐廳及供應商有沒有嚴格執行低溫冷涷處理。消委會又提醒，一般家用雪櫃並不能達到低溫冷涷，即負20至負35度的效果。

位於荃灣荃興徑荃發大廈一樓爭鮮的刺身吞拿魚重金屬「甲基汞」含量，超出食品法典委員會（Codex Alimentarius commission）每公斤1.2毫克的國際標準，達1.48ppm。（Google Maps截圖）

10款吞拿魚刺身重金屬超標

另外，19款吞拿魚樣本中，有10款含超標重金屬「甲基汞」，按現行規例所有「固體／液體食物」（包括魚類）的總汞（包含甲基汞）最高准許濃度為每公斤0.5毫克(0.5ppm)。

超標的吞拿魚樣本分別來自板長壽司、德美壽司、焱丸水產、居食屋和民、梁山泊日本料理、爭鮮、APITA、崇光超市、City'super及松坂庫。其中，位於荃灣荃興徑荃發大廈一樓爭鮮的吞拿魚刺身，以及位於灣仔軒尼詩道松坂庫的吞拿魚刺身，兩樣本的重金屬「甲基汞」含量，甚至超出食品法典委員會（Codex Alimentarius commission）每公斤1.2毫克的國際標準，分別為1.48ppm及1.23ppm。

育齡婦女每周食6片則超過限量

根據糧農組織/世界衛生組織食品添加劑聯合專家委員會規定，假設育齡婦女的體重為60公斤，其每周攝入「甲基汞」的限量為96微克。若以一片12克吞拿魚為例，以是次測試中在吞拿魚樣本發現的最高「甲基汞」含量1.48ppm計算，每周進食6片該吞拿魚樣本便會超過限量。

位於灣仔軒尼斯道松坂庫的吞拿魚刺身的重金屬「甲基汞」含量亦達1.23ppm，超出食品法典委員會標準。（Google Maps截圖）

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以60公斤的育齡婦女為例，每周進食6片，各含有12克「甲基汞」的吞拿魚刺身，便會超過限量。（張浩維攝）

稻庭養助「銀三文魚刺身」實為虹鱒

在三文魚刺身樣本方面，位於紅磡黃埔新村民泰街的稻庭養助，該店聲稱售賣「銀三文魚刺身」。惟經消委會測試後，發現該三文魚樣本並非市面上一般的大西洋三文魚，而是屬淡水魚的虹鱒。

香港大學生物科學學院教授梁美儀表示，雖然紅鱒和三文魚都是同屬「鮭科」的魚類，惟紅鱒大部份時間於淡水河流及湖泊生活，而兩歲至成年的三文魚則主要在海洋生活。