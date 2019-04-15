堅強媽媽被寶馬撞至當場截肢　被告求判社服令　官：判監機會100%

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黑寶馬私家車去年於荃灣梨樹路，失控剷上行人路，撞到一名抱著僅兩歲大女兒的36歲媽媽，其左下肢即場截斷，斷肢及後在車底下尋回。任職地產經紀的司機早前承認罪行，其代表大律師今（15日）進一步求情時指，被告因工作繁忙，或因一時分神致車禍，現感到自責，又著法官不要受輿論影響判刑，更指不少政界或娛樂人物涉交通事故，多只判社會服務，著法官也考慮判被告社會服務令，但法官直言判監可能性是百分之百。

被告陳曉昇在區域法院承認危駕。（資料圖片）

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被告陳曉昇（29歲）早前承認危險駕駛導致他人受嚴重傷害罪，法官有為他索閱背景報告及社會服務令報告。

更出名政界或娛樂人物只判社服

辯方律師今作進一步求情時指，社會服務令報告內有多項資料與實際不符，又提到不應因為本案有網絡輿論，而不考慮判處社會服務令，直指有比本案更出名的政治界或娛樂界人物，也曾因類似罪行被判社會服務令，辯方又指感化官「太過關心被告，有唔同咗嘅考慮」，望可再索社會服務令報告。

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去年一月，歌手梁漢文駕駛平治房車撞車，揭發他涉嫌「酒後駕駛」被捕。（資料圖片）

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事發前一晚促成交易證工作繁忙

律師又指，被告事發後「落車自己都呆咗」、「嚇到傻咗」，又提及報告提到被告工作繁忙，前一晚仍為促成交易，事發當日早上又要開會，但被告至今再回憶事件，也無法說出確實原因，一時分神或是其中一個原因，他每日都感到自責，又撰信向事主道歉。辯方強謂，被告若因此案判監或失地產牌。

判刑須反映社會對罪行憎厭

法官直言不會為被告再索取社會服務令報告，又稱刑罰需要達阻嚇目的，及反映社會對罪行的憎厭，直言判監的可能性是百分之一百，但仍未就刑期作決定，故押後案件至本月30日。

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女事主當時抱著2歲女兒

案情指，被告於去年3月19日駕駛私家車往梨木樹邨時，36歲女事主正抱著2歲女兒站在行人過路處和交通管制箱之間，事主前方的路段向右彎，但被告卻直衝上行人路，儘管被告及後已剎車及扭軚，但仍撞致事主倒地，但事主仍緊抱女兒。

左小腿當場被撞至與身軀分離

救援人員到場時，已發現事主左小腿折斷，並與左腿分離，右腳掌及右下肢嚴重被壓扁至骨及肌肉外露，其折斷的左下肢在車底尋回。事主送院後被發現多處骨折，亦需要切除右腳掌，其左腳則要裝義肢。事主2歲女兒在意外中左膝擦損及左大腿腫脹，事後患上創傷後壓力症候群。

案件編號：DCCC 884/2018

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