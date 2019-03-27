【郭子豪醉駕】八年九藝人酒駕被捕　李治廷、周家蔚被罰停牌

無綫電視藝員郭子豪，周三（27日）凌晨於尖沙咀被揭酒後駕駛被捕。事發時，郭子豪座駕遇到警察路障，其酒精呼氣測試錄得約50度，超標逾一倍被捕。近年不時揭發藝人及名人酒駕，包括歌手梁漢文、藝人李璨琛及李治廷、港姐周家蔚等人。約八年前，組合「草蜢」成員蔡一傑的跑車，於薄扶林鏟上行人路及撞毀鐵欄，其酒精呼氣測試更錄得82度被捕。連同今次郭子豪醉駕事件，過去八年有九名藝人涉嫌酒後駕駛被捕，而較早前的涉事藝人均於庭上承認罪行。面對醉駕，他們處理事件的態度有何不同？

郭子豪被捕後送院，他將帽拉低遮面。警方表示，警方於尖沙咀麼地道及梳士巴利道交界一帶，進行打擊酒後駕駛行動，向駕駛人士進行隨機呼氣測試時，一名27歲姓郭男司機，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。（賴南秋攝）

去年三度揭發藝人 涉嫌酒後駕駛被捕

去年一月，歌手梁漢文駕駛平治房車撞車，揭發他涉嫌「酒後駕駛」被捕。（資料圖片） 梁漢文酒駕掃毀鐵欄 被判社會服務令 去年三度揭發藝人涉嫌酒後駕駛被捕！先是去年一月，歌手梁漢文駕駛平治房車，沿港島半山羅便臣道行駛，途至近花園台一個彎位時，突然失控撞向左邊鐵欄，掃毀約4米鐵欄後始停下。房車內的安全氣袋彈出、左邊車頭嚴重損毀。梁漢文並沒有受傷，但未能通過酒精呼氣測試，吹波仔更錄得100度，涉嫌「酒後駕駛」被捕。梁被法庭判罰160小時社會服務令、停牌2年及須參加駕駛改進課程，同時罰款1,500元。 李璨琛、陳宇琛「吹波波」超標被捕 去年二月，藝人李璨琛駕駛私家車駛經太子道東時遇交警截查，即場「吹波波」錄得58度，事後他亦承認一項「酒後駕駛」罪，被判罰120小時社會服務令及停牌12個月。至11月，資深演員石修的兒子陳宇琛，駕車時於旺角太子道東被警方截查，揭發他酒精呼氣測試錄得約38度，超出每100毫升中最多22微克的訂明限制。警員將他拘捕，其後他於觀塘裁判法院承認酒後駕駛，被判罰款5000元，以及停牌一年。

近年藝人酒駕事件後取態。

港姐周家蔚、「草蜢」蔡一傑涉酒駕被捕

早於2011年，藝人李治廷於新蒲崗駕駛私家車時不穩定，被警員在清水灣道8號對面截獲，滿身酒氣，吹波仔讀數為32度，他當場被捕。（資料圖片）

羅鈞滿、盧頌之醉駕被捕 需上駕駛改善課程

2016年，無綫電視藝員羅鈞滿在九龍太子道醉駕，超標逾三倍被捕。其後，他於觀塘裁判法院觀塘法院認罪，被判社會服務令及停牌兩年。於2015年，女演員盧頌之（DaDa）駕車時報稱閃避切線車輛失控撞欄杆，之後被揭發涉嫌酒後駕駛。之後，她被判罰停牌12個月、120小時社會服務令及罰款3,000元，以及接受駕駛改善課程。

《歲月神偷》李治廷、港姐周家蔚 八年前酒駕被捕

2011年11月10日凌晨約4時，曾參演《李小龍傳》及《歲月神偷》的藝人李治廷，在新蒲崗駕駛私家車時不穩定，被警員在清水灣道8號對面截獲，滿身酒氣，吹波仔讀數為32度，當場被捕，隨後被判罰款6,000元及停牌半年，並須參加駕駛改進課程。同年7月，香港小姐亞軍及最上鏡小姐周家蔚，於旺角太子道東酒後駕駛，她酒精超標約一微克。其後，她於觀塘裁判法院認罪，並判罰4,000元及停牌半年，以及需要上駕駛改進課程。

「草蜢」蔡一傑跑車鏟行人路 被判停牌及社會服務令

同年5月1月上午，組合「草蜢」成員蔡一傑，駕駛跑車沿薄扶林沙宣道上斜，突然鏟上行人路，撞毀鐵欄、郵筒及消防街井。跑車衝前二百米，越過行車線猛撼防撞欄，再彈回原本的行車線始停下。蔡在現場吹波仔錄得82度，兩小時後返警署吹大機，亦得66度，被控以酒駕。蔡一傑被判接受社會服務令160小時，罰款1.2萬元及停牌2年，停牌期完結前須自費參與駕駛改進課程。

港台張文新、羅啟新曾因酒後駕駛被捕

除了藝人，本港曾有官員因酒後駕駛被捕。早於2007年，前香港電台助理廣播處長張文新，凌晨駕車返大圍居所時撞車受傷，當時他接受酒精呼氣測試，體內酒精含量超出法定標準三倍被捕；另外前年12月，香港電台創作總監羅啟新，在觀塘道駕駛一輛私家車時，其呼氣中的酒精比例為100毫升內含40微克酒精，他酒後駕駛被捕。

無綫電視藝員郭子豪劇照及生活照：