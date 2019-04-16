1億元六合彩周六攪珠　歷來十次攪出號碼原來最旺係......

六合彩復活節金多寶8,000萬元頭獎無人中，逾8,000萬元多寶撥入下期攪珠，若10元一注中頭獎，派彩高達1億元，是歷來最高頭獎派彩。馬會特別把原定本周四（18日）晚攪珠順延至周六（20日）晚上9時半舉行，截止投注時間為當晚9時15分，方便市民有更充足時間投注。 根據馬會資料顯示，歷來共有10次1億元或以上頭獎彩金攪珠，但從來無幸運兒可以一注獨中頭獎。不過，億元六合彩攪珠旺門號碼共有兩個，其中更有3次一同攪出，另「4字頭」號碼亦常見到，愛捉攤路者不妨多加留意。

今晚8,000萬元六合彩復活節金多寶頭獎無中人，下次攪珠順延至本周六晚。

43及49為億元六合彩旺門

馬會資料顯示，六合彩自2002年增加至49個號碼以來，先後出現10次頭獎基金超過一億元的攪珠，有4次在2016年出現。

在這10次攪珠中，43及49號各被攪出4次，是億元攪珠的幸運號碼，其中2014年9月13日、2018年1月11 日及2019年2月9日兩個號碼更齊齊出現，另32及40號則攪出3次。

值得留意的，是這10次攪珠中，8次都會見到「4字頭」如40至49號的「大冧巴」，如果市民偏向買細如「生日組合」（1至31號以內）的號碼，肯定已不能中頭獎。

最近一次億元六合彩，是今年的新春金多寶，吸引不少市民到投注站買個橫財夢。（資料圖片／余俊亮攝）