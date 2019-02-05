1億元六合彩新春金多寶頭獎周六攪珠　9次巨獎攪珠有跡可尋？

六合彩新春金多寶攪珠周六(9日)晚上9時半舉行攪珠，當晚9時15分截止投注。香港賽馬會估計，若10元一注中頭獎，幸運兒可捧走1億元彩金，是歷來六合彩頭獎最高派彩紀錄。 根據馬會資料顯示，歷來共有9次1億元或以上頭獎彩金攪珠，位處香港以西的投注站較為有利，但原來北角馬寶道投注站才是最幸運投注站。 2011年5月20日1.33億元六合彩頭獎，結果由3注瓜分，各派逾4,400萬元，原來有2注頭獎的彩票，是由北角馬寶道投注站售出，分別是一張自選單式彩票和一張電腦單式彩票。

歷來1億或以上六合彩攪珠，只有9次，當中原來有一些趨勢可以參考。(資料圖片)

利「4字頭」號碼

9次1億元或以上超級六合彩攪珠，從無幸運兒能夠一注獨中頭獎，其中2次無人中頭獎、2次只有0.5注中頭獎，其餘5次都有2注至5注瓜分巨獎。而在這9次攪珠中，32、40、43及49號各被攪出三次，是億元攪珠的幸運號碼，其中2014年9月13日四個號碼更齊齊出現，而2016年5月10日則見到32、40及43號一同攪出。

歷來億元六合彩頭獎攪珠結果 攪珠日期 攪出號碼（特別號碼） 2018年1月11日 3、29、31、43、47、49、(19) 2016年7月22日 10、11、22、41、44、46、(35) 2016年5月10日 20、26、28、32、40、45、(43) 2016年5月5日 6、7、12、15、27、36、(29) 2016年3月1日 11、16、19、21、30、33、(31) 2014年9月13日 3、12、40、43、48、49、(32) 2014年9月9日 7、25、27、36、39、42、(31) 2012年9月22日 2、13、33、35、38、49、(40) 2011年5月20日 13、15、18、30、32、48、(8) 資料來源：香港賽馬會

六合彩新春金多寶頭獎一注中，幸運兒可捧走1億元巨額彩金。(黃偉超攝)

瓜分巨獎多由電腦票買中 較利單式没注

這9次攪珠中，原來共有15.5注瓜分頭獎，當中不少是0.5注中頭獎。馬會提供的資料顯示，15.5注頭獎由20個中獎渠道瓜分，0.5注的有9個，而15個共12注頭獎是在14間投注站售出的彩票買中，大部份位於九龍西及新界西投注站，包括土瓜灣道、石硤尾偉智街、尖沙咀漢口道、尖沙咀東、屯門市廣場、美孚麗灣道、葵涌榮芳路、青衣城及天水圍銀座等。

另一方面，從投注方式來說，11個幸運兒以單式6個字投注買中，其餘3個用8個字複式買中，7個字複式及4膽拖4腳各有1人買中。而超級六合彩頭獎似乎較有利電腦揀選中獎號碼，在20個中獎渠道中，13個以電腦票買中，只有7個是自選號碼成功中頭獎。