1億六合彩超級頭獎周六攪珠　10次億元攪珠投注站大利「西方」

億元橫財夢再現！由於周二晚(16日)復活節金多寶8,000萬元六合彩頭獎得主懸空，逾8000萬元多寶撥入周六晚(20日)攪珠，香港賽馬會估計頭獎若10元一注獨中，幸運兒可捧走1億元彩金，成為歷來最高頭獎得主。 超級六合彩巨獎頓成全城焦點，當然會吸引不少市民到投注站購買彩票碰碰運氣，選擇旺門投注站自然會令很多人關心。《香港01》翻查馬會提供的資料，發現過去10次億元六合彩攪珠中，位處香港西邊區域的投注站較為有利，而北角馬寶道及屯門市廣場投注站均屬幸運投注站。

六合彩40週年金多寶攪珠在2016年舉行，1.3億元頭獎由5注瓜分，其中1注在尖沙嘴漢口道投注站售出。(資料圖片)

北角馬寶道及屯門市廣場投注站各售出2張頭獎彩票

六合彩自2002年增加至49個號碼以來，先後出現10次頭獎基金超過一億元的攪珠中，合共21.5注瓜分頭獎，當中包括0.5注中頭獎。馬會提供的資料顯示，除兩次無人中頭獎，其餘8次有0.5注至6注中獎，而17間投注站售出的共15注頭獎，其中大部分位於九龍西及新界西投注站，包括：九龍城衙前塱道、土瓜灣道、石硤尾偉智街、尖沙咀漢口道、尖沙咀東、屯門市廣場、美孚麗灣道、葵涌榮芳路、青衣城及天水圍銀座等。

上述數據明顯反映往投注站買彩票中頭獎機會較大，似乎市民要捧走巨獎，排隊買彩票仍是較佳的選擇。

此外，在眾多瓜分巨獎的投注站中，以北角馬寶道投注站及屯門市廣場投注站較旺門，分別各自售出2張彩票，其中北角馬寶道售出2注中頭獎彩票，屯門市廣場則為1.5注中頭獎。

歷來億元六合彩攪珠頭獎買中渠道 攪珠日期 頭獎買中渠道 2019年2月9日 6注中。1注：九龍城衙前塱道、1注：上環干諾道西、0.5注：屯門市廣場、0.5注：黃大仙環鳳街、1注：互動投注、1注：互動投注、1注：互動投注 2018年1月11日 0.5注中。0.5注：電話投注 2016年7月22日 0.5注中。0.5注：尖沙咀東 2016年5月10日 2注中。1注：互動投注、0.5注：互動投注、0.5注：土瓜灣道 2016年5月5日 無人中。 2016年3月1日 5注中。1注：互動投注、1注：灣仔軒尼詩道、1注：尖沙咀漢口道、1注：天水圍銀座、1注：葵涌榮芳路 2014年9月13日 2注中。1注：美孚荔灣道、1注：屯門市廣場 2014年9月9日 無人中。 2012年9月22日 2.5注中。0.5注：青衣城、0.5注：中環天星、0.5注：沙田好運中心、0.5注：觀塘嘉樂街、0.5注：固定指示 2011年5月20日 3注中。1注：北角馬寶道、1注：北角馬寶道、1注：石峽尾偉智街 資料來源：香港賽馬會