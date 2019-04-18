1億六合彩超級頭獎周六攪珠　10次億元攪珠投注站大利「西方」

億元橫財夢再現！由於周二晚(16日)復活節金多寶8,000萬元六合彩頭獎得主懸空，逾8000萬元多寶撥入周六晚(20日)攪珠，香港賽馬會估計頭獎若10元一注獨中，幸運兒可捧走1億元彩金，成為歷來最高頭獎得主。
超級六合彩巨獎頓成全城焦點，當然會吸引不少市民到投注站購買彩票碰碰運氣，選擇旺門投注站自然會令很多人關心。《香港01》翻查馬會提供的資料，發現過去10次億元六合彩攪珠中，位處香港西邊區域的投注站較為有利，而北角馬寶道及屯門市廣場投注站均屬幸運投注站。
六合彩40週年金多寶攪珠在2016年舉行，1.3億元頭獎由5注瓜分，其中1注在尖沙嘴漢口道投注站售出。(資料圖片)
北角馬寶道及屯門市廣場投注站各售出2張頭獎彩票
六合彩自2002年增加至49個號碼以來，先後出現10次頭獎基金超過一億元的攪珠中，合共21.5注瓜分頭獎，當中包括0.5注中頭獎。馬會提供的資料顯示，除兩次無人中頭獎，其餘8次有0.5注至6注中獎，而17間投注站售出的共15注頭獎，其中大部分位於九龍西及新界西投注站，包括：九龍城衙前塱道、土瓜灣道、石硤尾偉智街、尖沙咀漢口道、尖沙咀東、屯門市廣場、美孚麗灣道、葵涌榮芳路、青衣城及天水圍銀座等。
上述數據明顯反映往投注站買彩票中頭獎機會較大，似乎市民要捧走巨獎，排隊買彩票仍是較佳的選擇。
此外，在眾多瓜分巨獎的投注站中，以北角馬寶道投注站及屯門市廣場投注站較旺門，分別各自售出2張彩票，其中北角馬寶道售出2注中頭獎彩票，屯門市廣場則為1.5注中頭獎。
歷來億元六合彩攪珠頭獎買中渠道
|攪珠日期
|頭獎買中渠道
|2019年2月9日
|6注中。1注：九龍城衙前塱道、1注：上環干諾道西、0.5注：屯門市廣場、0.5注：黃大仙環鳳街、1注：互動投注、1注：互動投注、1注：互動投注
|2018年1月11日
|0.5注中。0.5注：電話投注
|2016年7月22日
|0.5注中。0.5注：尖沙咀東
|2016年5月10日
|2注中。1注：互動投注、0.5注：互動投注、0.5注：土瓜灣道
|2016年5月5日
|無人中。
|2016年3月1日
|5注中。1注：互動投注、1注：灣仔軒尼詩道、1注：尖沙咀漢口道、1注：天水圍銀座、1注：葵涌榮芳路
|2014年9月13日
|2注中。1注：美孚荔灣道、1注：屯門市廣場
|2014年9月9日
|無人中。
|2012年9月22日
|2.5注中。0.5注：青衣城、0.5注：中環天星、0.5注：沙田好運中心、0.5注：觀塘嘉樂街、0.5注：固定指示
|2011年5月20日
|3注中。1注：北角馬寶道、1注：北角馬寶道、1注：石峽尾偉智街
資料來源：香港賽馬會
當年Singh Jagpal於北角馬寶道投注站，以40元買了4注六合彩，搖身一變成為「幸運星」。(網上圖片)
「幸運星」高調認捧走逾4400萬元頭獎
北角馬寶道投注站卻是旺中之旺。因據馬會資料顯示，2011年5月20日1.33億元六合彩頭獎由3注瓜分，各派逾4,400萬元，原來當中2注頭獎的彩票，便是由北角馬寶道投注站售出，分別是一張自選單式彩票和一張電腦單式彩票。
當年這一期六合彩頭獎其中一位頭獎幸運兒，便是印度裔港人「幸運星」Singh Jagpal，他當日高調承認在馬寶道投注站買中頭獎彩票，惟及後到跑馬地馬會總部大樓領獎，卻要用秘密通道離開，其後更曾傳出他被同鄉謀財害命。
不過《香港01》記者2016年曾聯絡到他，但他稱不欲接受訪問，而《香港01》記者當時翻查資料，發現他將部分彩金投入樓市，當年物業已升值3成，持有4個物業總值達2,700萬元，當時每月收租約7萬元。