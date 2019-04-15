八款茶燭無雙語標示警告涉違例　海關勒令存放指定地方禁供應市面

海關今日（15日）公布，過去三星期就茶燭進行巡查行動，發現八款共562包的茶燭，雖然符合相關安全標準的規定，但並無標示就安全存放、使用、耗用或處置的雙語警告或警誡，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關指出，已勒令七間零售店鋪兼進口商將涉事茶燭儲存於指定地方，暫停向市面供應。

香港海關公布過去三星期就茶燭進行巡查行動，並勒令七間零售店鋪兼進口商，將八款共562包沒有標示雙語警告或警誡的茶燭儲存於指定的地方。圖示其中一款茶燭。（海關提供）

海關指出，早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的茶燭出售。海關在多區巡查及進行試購行動，經測試後，雖然證實相關茶燭符合相關安全標準的規定，但無標示就安全存放、使用、耗用或處置的雙語警告或警誡，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

海關指出，至今已勒令七間零售店鋪兼進口商，將八款共562包無標示雙語警告或警誡的茶燭儲存於指定的地方，暫停向市面供應。案件仍在調查中。

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最高可罰款50萬元

海關指出，根據《條例》，任何人不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定。而《規例》訂明，消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，須以中文及英文表達。

違例者首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁2年。