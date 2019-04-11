【日本海關】東京成田機場試行電子申報　最快5秒過關！

喜歡到日本旅遊的朋友，有好消息！日本海關最近引進電子申報服務，全面簡化海關的檢查手續，並在東京成田機場率先試行，以後只須用手機和護照就能快速過關，不用再排長龍等入境了。

成田機場4月15日起電子申報過海關

為加強2020年東京奧運的反恐措施，以及應付日益增長的訪日旅客，日本法務省去年宣佈在多個日本機場開設面部識別入境系統，簡化出入境手續。日本海關近日更引進「電子申報閘口」系統，將於4月15日起在東京成田率先啟用，屆時可以進一步簡化入境程序、節省旅客過關時間。

最近日本海關引進「電子申報閘口」系統，有望簡化入境程序、節省旅客過關的時間。（圖片來源：時事ドットコム）

引入電子申報 有望簡化入境程序

現時旅客在日本入境時，需要填妥入境卡及海關申告書，再帶同行李到海關檢查閘口，讓海關人員進行審查，整個入境手續需時約30至40秒，旅客多的時候還要排長龍，往往要等20至30分鐘。

很多時候入境日本，都要排長龍等待海關審查。（圖片來源：テレ朝）

最快5秒可以過關

幸好，由4月15日起東京成田機場第三航廈將會簡化入境手續，只須入境前在手機App「税関申告アプリ」上填妥個人資料及申報表，程式就會自動把資料製成QR Code，然後在入境通關時，把QR Code和護照一同放在電子申報機的讀取器上，再望向申報機上的鏡頭，經確認後可以快速過關，入境時間最快5秒。不過，現階段只限手持日本護照的旅客使用，日後將會把使用範圍擴大至訪日外國遊客。

▼按圖查看電子申報通關程序

經電子申報閘口最快5秒就可以過關。（圖片來源：時事ドットコム）

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明年3月前 於日本6大機場啟用

除了成田機場，日本方面計劃在明年3月前、即東京奧運及殘奧會舉行前，依次序在羽田機場、關西國際機場、北海道新千歲機場等6個日本主要機場，陸續引進「電子申報閘口」新系統，相信日後去日本旅遊過關時，會比現在簡便快捷很多。

相信日後到日本旅遊會更方便快捷。（圖片來源：税関）

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