民建聯周三提草案放寬引入海外醫生　蔣麗芸：不會修改醫委會權力

撰文：麥凱茵
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醫務委員會早前否決免海外專科醫生實習期方案，引起立法會多個黨派不滿，民主黨及民建聯都表示擬提出私人條例草案放寬引入海外醫生的門檻。民建聯今日（15日）表示，會在本周三（17日）提出建議及誘因以吸引非本地醫生來港，並會以議員條例草案在立法會提出。
民建聯立法會衛生事務發言人蔣麗芸強調，草案不會修改醫委會權力。不過，草案如何在不修改醫委會權力下又可以增加海外醫生則未有詳細解釋。
民建聯指香港醫生不足問題是事實。（資料圖片／張浩維攝）
蔣麗芸強調，尊重基本法賦予專業團體權利。（資料圖片／鄧倩螢攝）
民建聯蔣麗芸發新聞稿指，周三提出的草案內容不涉及修改醫委會審批非本地培訓醫生來港執業權力，以確保非本地培訓醫生來港服務質素不變。但她認為，本港可以增加誘因吸引非本地培訓醫生來港工作。
醫委會主席劉允怡早前揚言「立法會有權收回權力」，蔣麗芸重申並非某人一句話而草率決定提出草案，表示「基本法賦予專業團體權利，民建聯對此尊重。」對於會否與其它政黨合作，她則指會持開放態度，希望立法會議員共同一心解決問題。
可是新聞稿並未有解釋如何在不修改醫委會權利下，仍可吸引海外醫生來港服務。記者曾致電蔣麗芸了解細節，但對方未有接聽。