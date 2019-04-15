民建聯周三提草案放寬引入海外醫生　蔣麗芸：不會修改醫委會權力

醫務委員會早前否決免海外專科醫生實習期方案，引起立法會多個黨派不滿，民主黨及民建聯都表示擬提出私人條例草案放寬引入海外醫生的門檻。民建聯今日（15日）表示，會在本周三（17日）提出建議及誘因以吸引非本地醫生來港，並會以議員條例草案在立法會提出。

民建聯立法會衛生事務發言人蔣麗芸強調，草案不會修改醫委會權力。不過，草案如何在不修改醫委會權力下又可以增加海外醫生則未有詳細解釋。