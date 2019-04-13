【海外醫生】醫生團體讓步　專科醫生於三機構工作至少3年免實習

醫務委員會下月8日再開會討論豁免海外專科醫生在港實習的安排，多個醫生團體昨晚(12日)開會商討最新方案，公共醫療醫生協會執委馬仲儀透露，會議上醫生團體都達成共識，同意海外專科醫生在醫院管理局、兩間大學醫學院或衞生署工作，都可獲得豁免實習期，不過醫生需被「綑綁」在有關機構的工作年期有所不同，醫管局或只需做滿3年，大學及衞生署就需更長年期。

醫務委員會下月8日再開會討論豁免海外醫生在港實習的安排。 (資料圖片)

按工作機構不同 指定工作年份增加

馬仲儀指，由於各醫生團體仍需向會員爭取支持，暫未能透露新方案的細節，但稱會議上各團體都同意海外醫生在醫院管理局、兩間大學醫學院及衞生署工作都可獲得豁免實習期，不過設有附帶條件，如在大學工作，需最少有50%時間在臨床方面；而在衞生署工作，職位亦必須與臨床相關。她解釋說，醫生團體重視海外醫生在臨床的工作是否足夠，故提出上述要求，而需工作年期亦有所調整，「醫管局年期可以最短，大學一半時間在臨床，所需年期要長一點，衞生署工作與醫院不同，就需工作更長。」惟有關年期實際是多少年，暫未能透露。

她指，方案已吸納病人組織的意見，坦言屬於讓步，希望公眾明白醫生亦期望醫管局可盡快吸引到海外醫生來港。她並指，當方案落實後，會在下次會議前先與病人組織進行商討，盼病人組織接受。

對於表決方式，她指曾考慮過病人政策連線主席林志釉提出的分開表決建議，惟擔心非所有選項都可達成共識，「如果就醫管局有共識，就醫管局先行；就衞生署未有共識就未行住，有機會有亂局。」醫生團體將提出一個包括所有機構的方案，讓委員集中討論，如無人提出修訂，就會表決，過半數票就通過，「如接受就是一個package(一整套)的接受。」

醫學會會長何仲平就指，方案將提出海外醫生在不同機構需有不同的年期限制，最少不短於3年，另外兩種機構就按比例調整。