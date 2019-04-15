【麻疹爆發】陳肇始：若僱主憂慮　可安排外傭原居地接種麻疹疫苗

本港過去四天未有新增麻疹個案，但在復活節假期將至，市民亦不宜鬆懈。立法會衞生事務委員會會議今日（15日）舉行會議，討論有關麻疹的防控措施。食物及衞生局局長陳肇始回應議員提問時表示，政府疫苗儲備足夠供應予機場員工、兒童恆常接種計劃人士及醫管局醫護，預計本月底或下個月初將有新一批疫苗抵港；她建議，若僱主憂慮，可帶外傭到私家診所注射麻疹疫苗，又或安排外傭在原居地注射疫苗後才來港工作。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始被問到是否擔心復活節假期會再有爆發情況，以及機場會否有進一步防控措施時，她指政府仍然繼續為機場員工提供抽血檢測麻疹抗體及疫苗注射服務，現時驗血服務人次已由每日100個，增至200個；亦與機場管理局開會時提及需要增加鮮風量。她呼籲，旅客若有不適要盡快求醫，加強個人衞生措施。

不少議員擔心表示，外傭接種疫苗的情況，憂慮外傭或成傳播群體，陳肇始直言，目前麻疹疫苗及抽血檢驗服務需預留予高危群組，如機場員工。她稱政府已去信全港僱傭機構作提醒，建議若僱主憂慮可帶外傭到私家診所注射麻疹疫苗，又或在原居地注射疫苗後才來港工作。

出席會議的衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生回應議員提問時稱，獲世衞確認，港府在機場出現爆發情況下，為有需要人士採取只補打一針屬正確做法。