【麻疹爆發】連續4日無新個案　日本郵輪乘客確診　船上有港人

衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，截至下午4時，暫未錄得新增麻疹個案，即至今已連續第四日無新增個案。 另外，中心接獲日本衞生當局通報一宗在當地確診的麻疹個案，該名病人曾於今月7至9日期間乘坐郵輪由深圳前往沖繩那霸市，有關郵輪上亦有來自香港的乘客。

衞生署衞生防護中心表示，今日暫未錄得新增麻疹個案，即至今已連續第四日無新增個案。（資料圖片）

確診者本月4至9日乘郵輪由深圳往沖繩那霸市

中心指出，接獲日本衞生當局通報一宗在當地確診的麻疹個案，根據當局提供的資料，該名病人曾於今月4至9日期間，乘坐郵輪由深圳前往沖繩那霸市，有關郵輪上亦有來自香港的乘客。

病人於4月8日出現發燒，4月12日確診麻疹。中心正跟進相關的接觸者追蹤工作，並會與日本衞生當局繼續保持聯繫，以了解更多詳情。

機場逾八千人接種疫苗

中心又指，截至下午6時，機場疫苗接種站今日為5人接種麻疹疫苗，累計已為8,140人進行接種。此外，由明日至28日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍維持500劑，為合資格機場員工接種疫苗。

至於驗血服務方面，署方將繼續為機場員工安排麻疹血清測試服務。衞生署外判商將於未來兩星期的周二至周四（16至18日、23至25日），每日為約200名於一九六七年或以後出生的機場員工抽取血液樣本。有關服務於星期五至星期一則會暫停。