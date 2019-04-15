【Uber上訴案】受託載老闆朋友是否屬違法　24司機求翻案

20多名Uber司機被指非法載客取酬被裁定罪成，其中24名司機不服提出上訴，為首宗Uber司機罪成後的上訴案件。上訴人今(15日)在高等法院陳詞時指，Uber司機的運作模式，又指若受老闆所託載老闆朋友，是否也屬違法，強調Uber的司機與乘客並無合約關係，只是現行法例未能跟上科技發展，認為司機不應有罪。律政司卻指本案與科技無關，Uber只是提供一個便利的安排，司機仍屬非法載客取酬。

24名uber司機就非法取酬罪成在高等法院提出上訴。（資料圖片）

一名司機上訴前已逝

原審時共涉28名司機，去年被裁定「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪成，被判罰款3800至4500元不等。當中有司機未有提出上訴，亦有1名司機在是次上訴前去世，現時的上訴人亦渉24名司機。

上訴人律師陳詞指，根據《道路交通條例》，任何人不得駕駛或使用私家車，以作出租或取酬載客用途，除非該車輛領有生效的出租汽車許可證。

司機與乘客無合約關係

上訴人認為，控方證明司機開車的目的，是作出租或取酬。惟案中司機非直接收取乘客的車資，司機和乘客之間沒有合約關係，司機是由第三者、即Uber收到款項。同時，在案中沒有證據指司機預期收到酬勞，是因他們開車駕駛涉案的行程，他們或是從Uber支薪。

如同受託載老闆朋友

上訴人又指，現時的法例未能跟上科技發展，涵蓋的範圍過闊，並舉例指若有私人司機受老闆所託，開車接載老闆的朋友，而司機日常會收到老闆的工資，若以現時對法例的演繹，該司機是否亦屬犯法。

法官即問上訴人的律師，Uber司機非義工，他們開車載客是收取報酬。而他們由那一方收取報酬，是否重要。上訴人律師回答：是。

控方指那一方安排並不重要

控方回應指，相關條例並不需證明司機和乘客之間有協議，亦不需要司機直接從乘客收取酬勞。案中由哪一方安排接載、由哪一方聘用司機並不重要，重要是司機駕車是出租或取酬載客用途。

控方又指，本案與科技無關，Uber提供一個便利的方法，以流動應用程式作安排，而非親身聯絡司機和乘客。

案件明續。

案件編號：HCMA381/2018