拾荒婦黃姐聽羅致光建議求助勞工處　獲安排見工但未面試已無空缺

64歲的拾荒者「黃姐」，本月初到立法會出席福利事務委員會公聽會，向勞工及福利局長羅致光哭訴長者就業困難，獲羅致光以「可以搵勞工處協助就業」回覆，令她當場痛哭。 「黃姐」事後聽從羅致光「建議」在勞工處介紹及安排下，等待半個月後獲得面試機會，於今日（15日）到公立醫院宿舍應徵清潔雜工，但無奈她未開始面試，職員已直言有關職位已聘到合適人選，令她感到相當無奈：「約我來，問都未問就話請咗人。」

現年64歲的拾荒者「黃姐」，跟隨早前勞工及福利局長羅致光的建議，向勞工處求助，惟首獲轉介的面試，未開始已被告知有關職位已請了人。（「拾平台」facebook影片截圖）

關注拾荒者權益的團體「拾平台」今日晚上（15日）在社交網站發帖文，指「黃姐」早前透過勞工處外判中介，獲得首次面試機會，應徵公立醫院宿舍清潔雜工一職。惟今早跟指示到醫院表明身份欲見工時，男職員卻直言 「吓！請左人喇噃。」陪黃姐同行的「拾平台」成員ROY，替黃姐出示勞工處轉介的對話紀錄後，該男職員才請黃姐填寫長達4頁的表格。

促羅致光推長者就業友善政策

填表後，職員直言有關職位已聘到合適人選，卻仍然簡介該職位的工作內容；其後再表示X光部的清潔雜工今日通知會辭職，若該職位需要招聘，會再通知黃姐。黃姐直言：「約我來，問都未問就話請咗人，所以我覺得好愕然、好兒戲。」

「拾平台」批評，長者能否成功就業，除了他們有否向勞工處求助，亦與僱主取態、工種及勞工福利相關，促羅致光推出完善的長者就業友善政策。