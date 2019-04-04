控訴職場年齡歧視淚灑立法會　拾荒老婦黃姐：羅致光欠我一句道歉

立法會福利事務委員會周二（4月2日）舉行公聽會，一批市民就本港的貧窮問題向政府提出意見，其中67歲拾荒老婦黃月嫻在會上控訴自己屢受職場年齡歧視的不幸經歷，更因為勞工及福利局局長羅致光一句「可以搵勞工處協助就業」，令極感到無助的黃月嫻當場失聲痛哭。 認識黃月嫻的人會稱她為「黃姐」，如今因為羅致光一句冷漠的回應，令這位拾荒老婦成為鎂光燈焦點。黃姐接受《香港01》訪問時，道出基層長者之苦，她退休後本應安享晚年，卻因生活逼人要四出求職，惟屢次都因高齡而被拒。對於在立法會上的經歷，黃姐直言，羅致光欠她一句道歉。

黃姐四年來在同一地點撿拾紙皮，風雨不改。（羅君豪攝）

醫院助護變拾荒婦 黃姐：有得返工邊個會執紙皮？

黃姐在北區拾荒逾4年，在立法會發言後的一天，黃姐一如以往繼續她的拾荒生涯。這天，北區下午的氣溫一度達28度，在有如初夏的天氣下，已近古稀之齡的黃姐不斷躬身、撿起地上的紙皮，辛苦了大半日，汗水已濕透了她的衣服，工作的成果，是在手推車上堆成一座小山的紙皮。然而，這堆紙皮只能賣得24元，黃姐的「日薪」，居然連現時的最低工資34.5元也及不上。

「有得返工邊個會執紙皮？」黃姐說。要靠拾荒維生，黃姐慨嘆生活逼人，她曾經是公立醫院助護，60歲退休後，每月領取三千多元退休金，惟退休金在扣除租金及其他生活雜費後已所剩無幾，為了維持開銷必須設法自力更生，但錢從何來，讓本應安享晚年的黃姐，見識到社會的嚴酷。

重投職場一再碰壁 聽得最多是「你返去等消息」

黃姐說，她曾經在報紙尋找職位空缺，過去兩年間曾經見工不下十次，但幾乎每次都因為年齡問題被拒絕。例如她曾經到快餐店應徵，但快餐店經理卻只派發入職表格予其他年輕的應徵者，唯獨黃姐空手而回，她曾問經理：「我嚟見工㗎，你會拎埋份表格畀我㗎呵？」惟經理只是帶笑轉身離去。

同樣的情況，一而再、再而三地發生在黃姐身上，她曾應徵辦公室清潔工的工作，本來一切順利，但僱主問及她的歲數後，得到的回應卻是「你返去等消息」；也即是被拒絕了。

黃姐每天都會將收集到的紙皮送到商家處賣出。（羅君豪攝）

「老有所依」竟成奢望 長者未獲應有尊重

今天的香港，表面上是繁華、先進、文明的大都會，但「老有所依」這四個字，對黃姐等基層長者，卻是遙不可及，即使她們願意「活到老、做到老」，但在求職時卻不斷碰壁。黃姐說，政府多次提出長者就業，但現實是長者「唔係唔搵」，而是僱主不願聘請長者。

因此，當日在立法會公聽會上，黃姐多次提到「尊嚴」兩字；無他，黃姐認為在退休開始，已得不到適當的尊重：一方面，在求職時面對年齡歧視不能得到工作機會；另一方面，在拾荒時又會被街坊吐口水、被喝鬧是「執垃圾」，甚至被頑劣小孩蓄意踢走紙皮。感到委屈之餘，更認為長者已失去尊嚴。

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回應羅致光 黃姐：諗唔到會咁涼薄

因此，在立法會的公聽會上，黃姐本來希望以自己作為活生生的例子，讓政府高官了解基層長者的現實苦況。可惜，黃姐的真情剖白，卻換來羅致光一句「可以搵勞工處協助就業」的冷漠回應，令她當場失聲痛哭。

回想在會上的經歷，黃姐指羅致光的一番話是意料之外：「諗唔到會咁涼薄…感受唔好」。黃姐說當時痛哭的原因，除了是因為傷心，更是因為「嬲到喊」，她認為政府無視求職長者被年齡歧視的問題，直言政府高官多次口口聲聲表示會關心長者，事實卻是「根本都無做到。」

一天辛勞的工作，換來了24元的成果。（羅君豪攝）

關注拾荒者團體：區議會應助長者就業

關注拾荒者權益的團體拾平台幹事鄧永謙指，現時60歲以上的長者的確「難搵工做」，市面上也只有保安、清潔等，年輕人不會入行的勞動性工種有機會聘請長者，即使長者希望重投職場自力生，也沒有多少選擇。提到羅致光建議長者到勞工處尋求協助，他直言：「搵到工，使乜去搵勞工處」，批評現時的長者就業計劃空洞。

鄧永謙他建議，政府應協助增加長者工作的工種選擇，甚至透過坐擁龐大資源的區議會，了解各區長者就業的情況，再因地制宜為當區長者求職就業進行社區支援。