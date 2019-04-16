莊柏醫療診所兩名職員疑未經授權　取覽「醫健通」7病人資料

食物及衞生局公布，電子健康紀錄申請及諮詢中心發現一宗懷疑未經授權取覽電子健康紀錄互通系統（「醫健通」）的個案，莊柏醫療將軍澳東港城診所兩名職員疑在2018年6月至11月期間，曾11次懷疑未經授權的取覽「醫健通」資料，涉及7名病人。食物及衞生局稱已將個案轉介警方以考慮是否需要作進一步調查，亦已通報個人資料私隱專員公署。

莊柏醫療將軍澳東港城診所兩名職員疑在2018年6月至11月期間，曾11次懷疑未經授權的取覽「醫健通」資料，涉及7名病人。 （示意圖／莊柏醫療網頁圖片）

電子健康紀錄申請及諮詢中心指，於2018年12月中接獲一名已有互通系統使用者賬戶的醫生申請重發保安編碼器，中心跟進查核後，發現2018年6月至11月期間於莊柏醫療將軍澳東港城診所曾有共11次懷疑未經授權的取覽，涉及7名病人。有關取覽相信是於上述曾任職該診所的醫生離職後，由該診所兩名職員使用其賬戶及保安編碼器所作出，現時尚未確定有關職員有否獲得授權取覽有關資料。



食物及衞生局表示，根據《電子健康紀錄互通系統條例》（第625章），醫護提供者有責任確保只有在得到病人互通同意後，才可取覽及使用病人資料。醫護提供者亦有責任確保只有醫護專業人員方可取覽病人的健康資料作醫護用途。互通系統的《實務守則》亦提醒醫護提供者如何恰當地處理病人在互通系統的登記事宜、管理使用者賬戶及醫護提供者的臨床紀錄，並須確保系統保安。

（「醫健通」網頁截圖）

局方稱，中心已聯絡有關的7名病人，當局已將個案轉介警方以考慮是否需要作進一步調查，亦已通報個人資料私隱專員公署。至今，並沒有跡象顯示互通系統的保安及資料完整性受損。中心會要求涉事的醫護提供者重新審視其資料及賬戶管理系統，並讓電子健康紀錄專員信納該醫護提供者已制訂全面符合《條例》及《守則》要求的安排，否則或會考慮取消其互通系統醫護提供者的登記。



有關互通系統的查詢，市民可於辦公時間致電3467 6300與中心聯絡。有關莊柏醫療診所轄下有醫生參與醫院管理局（醫管局）的普通科門診公私營協作計劃及衞生署的大腸癌篩查計劃，有關計劃使用互通系統互通病人健康資料。莊柏醫療參與這些計劃的病人如有查詢，可於辦公時間分別致電2300 7300及3565 6288與醫管局及衞生署聯絡。